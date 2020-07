जीवनसाथी की कर रहे है तलाश, तो पुरुष न पोस्ट करें ऐसी तस्वीर जीवनसाथी की तलाश में जुटे पुरुषों को नहीं पोस्ट करनी चाहिए ऐसी तस्वीर, हो जाएंगे रिजेक्ट लाइफ़स्टाइल डेस्क। अगर आप डेटिंग ऐप पर परफेक्ट जीवनसाथी की तलाश में जुटे हैं और लड़कियों को प्रभावित करने के लिए बिना शर्ट वाली तस्वीर पोस्ट करते हैं तो यह नुस्खा उल्टा पड़ सकता है। डेटिंग डॉट कॉम के एक हालिया सर्वे के मुताबिक बिना शर्ट वाली तस्वीरें पुरुषों के लिए साथी ढूंढने में मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। आमतौर पर 90 प्रतिशत पुरुषों को लगता है कि शर्टलेस तस्वीर पोस्ट करने से महिलाओं को आकर्षित करने की संभावना बढ़ जाएगी, मगर इसका असर एकदम विपरीत होता है। ऐसी तस्वीरें डालने के बाद डेटिंग साइट पर अच्छा पार्टनर मिलने की संभावनाएं 25 प्रतिशत तक कम हो जाती हैं। सर्वे में शामिल आधी महिलाओं ने कहा कि इस तरह की तस्वीरें पोस्ट करना व्यक्ति के नादान होने की निशानी है। यह सर्वे दो हिस्सों में कराया गया। पहले में कंपनी के डेटिंग ऐप के 2000 यूजर का साक्षात्कार लिया गया। इसके बाद ऐप के वास्तविक डाटा से उनकी प्रतिक्रिया की तुलना की गई। इसमें खुलासा हुआ कि पुरुष जहां बिना शर्ट वाली तस्वीर को ताकत के प्रदर्शन के तौर पर देखते हैं, वहीं 66 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि ऐसी तस्वीरें अपरिपक्वता की निशानी हैं। 79 फीसदी महिलाओं ने माना कि वे शर्टलेस सेल्फी और फोटो पोस्ट करने वाले पुरुषों को कभी डेट नहीं करेंगी। हालांकि, महिलाओं की तस्वीरों पर यह बात लागू नहीं होती। सर्वे के मुताबिक बिकनी वाली फोटो पोस्ट करने वाली महिलाओं के लिए संभावनाएं 40 फीसदी तक बढ़ जाती हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com