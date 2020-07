राहुल गांधी बोले- पीएम मोदी ने पूंजीवादी मीडिया का एक मायाजाल रचा, जल्द ही टूटेगा भ्रम नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि देशवासियों को उनके नोटबंदी जैसे कदम की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। उनकी नीतियों के कारण देश बर्बाद हो रहा है। श्री गांधी ने गुरुवार को कहा कि मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी में दुर्व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था और रोज़गार का सत्यानाश। उनके पूंजीवादी मीडिया ने एक मायाजाल रचा है। ये भ्रम जल्द ही टूटेगा। मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। 1. नोटबंदी 2. GST 3. कोरोना महामारी में दुर्व्यवस्था 4. अर्थव्यवस्था और रोज़गार का सत्यानाश उनके पूँजीवादी मीडिया ने एक मायाजाल रचा है। ये भ्रम जल्द ही टूटेगा।https://t.co/8JWoOY1jGK — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 30, 2020 इसके साथ ही श्री गांधी ने एक खबर पोस्ट की है जिसमें कहा गया है कि सरकार ने संसदीय समिति को बताया कि कोरोना और लॉकडाउन के चलते देश में करीब दस करोड़ नौकरियों पर ख़तरा पैदा हो गया है। इससे पहले, राहुल गांधी ने राफेल विमानों के भारत आने पर भारतीय वायुसेना को बधाई दी थी। साथ ही विमानों की खरीद को लेकर सरकार से सवाल पूछे थे। उन्होंने ट्वीट कर पूछा था कि राफेल विमान के लिए आईएएफ को बधाई। लेकिन क्या सरकार इन सवालों के जवाब देगी। 1.प्रत्येक विमान की कीमत 526 करोड़ की बजाए 1670 करोड़ क्यों दी गई? 2. 126 की बजाए सिर्फ 36 विमान ही क्यों खरीदे? 3. एचएएल की बजाए दिवालिया अनिल अंबानी को 30 हजार करोड़ का कांट्रैक्ट क्यों दिया गया?’ Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com