सुशांत सिंह राजपूत केस : सुब्रमण्यम स्वामी बोले- CBI जांच ही एकमात्र विकल्प मुंबई। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के कथित आत्महत्या के मामले में तब बड़ा नया मोड़ आ गया। जब सुशांत के पिता ने मंगलवार को पटना के राजीवनगर के थाने में एक्ट्रेस और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर मामले की सीबीआई जांच कराने की बात कही है। एफआईआर में सुशांत के पिता ने प्यार में सुशांत को फंसाकर उसके पैसे निकालने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। ये मामला मुकदमा संख्या 241/20 में दर्ज है। If Bihar Police is serious about having a say in the investigation into the unnatural death of Sushant Singh Rajput then there is no alternative to a CBI probe since Police of two States cannot separately investigate the same crime. — Subramanian Swamy (@Swamy39) July 28, 2020 इसके बाद से इस मामले की सीबीआई जांच की संभावना बढ़ गई क्योंकि आमतौर पर एक ही मामले की जांच दो राज्यों की पुलिस नहीं करती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर मामले की सीबीआई जांच कराने की बात कही है। उन्होंने लिखा है कि, 'अगर बिहार पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के अप्राकृतिक मौत की जांच करने को लेकर गंभीर है, तो सीबीआई जांच का कोई विकल्प नहीं है क्योंकि दो राज्यों की पुलिस एक ही अपराध की अलग-अलग जांच नहीं कर सकती। चिराग पासवान ने उद्धव ठाकरे से की सीबीआई जांच की मांग लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस मामले की एक बार फिर सीबीआई जांच कराने के लिए बात की है। सोमवार देर रात चिराग पासवान के महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर बात हुई जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। इस मामले में उद्धव ठाकरे ने चिराग पासवान को भरोसा दिलाया है कि मुंबई पुलिस इस दिशा में ठीक काम कर रही है, जांच की दिशा भी सही है और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होगी। उद्धव ने चिराग पासवान को यह भी भरोसा दिलाया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सूत्रों से हवाले से यह खबर भी सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने चिराग को यह भी भरोसा दिया कि अगर सीबीआई जांच की जरूरत होगी तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। रूपा गांगुली भी कई बार ट्वीट कर चुकी हैं यह मांग इनके अलावा बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने भी कई बार अपने आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। आपको बता दें कि सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ती जा रही है। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ कलाकार और फैंस लगातार सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच के लिए मुहिम चला रहे हैं टीवी एक्टर शेखर सुमन टीवी और फिल्मों के फेमस एक्टर शेखर सुमन ने तो उनकी सीबीआई जांच के लिए एक मुहिम चला रहे हैं। उनकी मुहिम का समर्थन बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने भी किया है। सुशांत की कथित आत्महत्या के बाद से बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर अब तक की सबसे तीखी बहस चल रही है। बॉलीवुड में चल रही है नेपोटिज्म पर चल रही है सबसे तीखी बहस इसके तहत भाई-भतीजावाद, बाहरी और फिल्म इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े परिवार या किसी गॉडफादर से जुड़ा होने और बिना गॉडफादर के संघर्ष करने वाले जैसे सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे सवाल अभिनव सिंह कश्यप, शेखर कपूर, कंगना रनौत, कोएना मित्रा, अनुभव सिन्हा , निर्माता निखिल द्विवेदी के साथ हेयर स्टाइलिस्ट सपना मोती भवनानी और खेल जगत की बबीता फोगाट जैसे तमाम लोगों ने उठाए हैं। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की लाश उनके बांद्रा स्थित अपार्टमेंट से बरामद हुई थी। मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।