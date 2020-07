राज्यसभा की दो सीटों के लिये उपचुनाव 24 अगस्त को नई दिल्ली। राज्यसभा की दो सीटों पर 24 अगस्त को उपचुनाव होगा। इसमें उत्तर प्रदेश और केरल की एक-एक सीट शामिल है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है। यूनीसेफ का बड़ा खुलासा, हर तीसरे बच्चे के खून में मौजूद है ये खतरनाक तत्व इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य बेनी प्रसाद वर्मा और केरल के एम पी वीरेन्द्र कुमार के निधन के बाद इन सीटों पर चुनाव की जरूरत पड़ी है। वर्मा का कार्यकाल जुलाई 2022 जबकि कुमार का कार्यकाल अप्रैल 2022 में खत्म होना था। आयोग ने कहा कि उपचुनाव की अधिसूचना छह अगस्त को जारी की जाएगी जबकि चुनाव 24 अगस्त को होगा। परंपरा के अनुसार उसी दिन शाम को मतगणना होगी। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com