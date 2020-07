क्या गरमा-गर्म खाने से आपकी भी जल जाती है जीभ? तुरंत राहत के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खें तेज गर्म चाय की चुस्की हो या कोई गरमा-गर्म भोजन देखने में कितनी भी अच्छा क्यों न लगता हो अगर तेज गर्म में ही इसका स्वाद चकने का इरादा बना लिया जाए तो जीभ जलने का भी खतरा होता है। वहीं, अगर जीभ जल जाती है तो स्वादिष्ट भोजन के स्वाद का भी पता नहीं चलता है। जलन और दर्द होने के साथ ही न कुछ खाया जाता है ना ही पीया। 33 साल से दे रहे 10 वीं की परीक्षा, जाने इस साल कोरोना ने कैसे पार लगाई नैया आज हम आपके लिए कुछ ऐसे खास नुस्खे लेकर आए हैं, जिन्हें अपनाने से आपको अपनी जली हुई जीभ में आराम मिलेगा और ये 24 घंटे में सही हो जाएगी। देसी घी गर्म खाने की वजह से अगर आपकी जीभ जल जाती है तो ऐसे में बेहतर होगा कि सबसे पहले अपनी जीभ पर थोड़ा सा देसी घी अच्छे से लगा लें। ऐसा करने से आपको अपनी जली हुई जीभ में आराम मिलेगा। इसके साथ घी की मदद से जीभ का घाव भी जल्द ही सही हो जाएगा। शहद खाएं शहद में एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जिससे हर तरह के घाव भरने में मदद मिलती है। ये ही कारण है अगर आप अपनी जली जीभ शहद लगाने के साथ ही उसे खाएंगे तो जल्द ही आपकी जली जीभ सही हो जाएगी। घाव भरने के साथ ही दर्द से भी आराम मिल जाएगा। मीठी चीज खाएं मीठी चीज जैसे गुड़ या चीनी का सेवन करने से भी जली जीभ में राहत मिलती है। इसलिए अगर आपकी गर्म खाने से कभी आपकी जीभ जल जाए तो सबसे पहले चीनी या गुड़ को थोड़ी देर के लिए जीभ पर रख लें। इसकी मदद से जीभ का घाव एकदम सही हो जाएगा। दही का सेवन दही का सेवन करने से भी जली जीभ को आराम मिलता है। इसलिए अगर जीभ जलने की वदह से दर्द और जलन होने पर थोड़ा सी दही अपने जीभ पर रख लें। इस तरह से आपकी जीभ को ठंडक तो मिलेगी ही इसके अलावा जला हुआ भाग ठीक हो जाएगा। टूथपेस्ट लगाएं अगर आपकी जीभ गर्म खाने की वजह से जल जाती है तो ऐसे में आप जीभ पर टूथपेस्ट भी लगा सकते हैं। केवल 10 मिनट तक जीभ पर टूथपेस्ट लगाए रखने से जले का घाव सही हो जाएगा। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com