इन चार तरीकों से जानिए आपका बॉयफ्रेंड आपके लिए वफादार है या नहीं… चाहे कोई भी रिश्ता हो उसमें एक दूसरे पर भरोसा होना बेहद जरूरी होता है, वहीं जब बात आती है गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप की तो इसमें अक्सर गर्लफ्रेंड को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं उनका बॉयफ्रेंड उन्हें धोखा तो नहीं दे देगा। वो बात अलग है कि वो इस तरह की चीज शो नहीं करती हैं लेकिन उनके मन में इस तरह के ख्याल चलते रहते हैं. हर कोई चाहता है कि उनका पार्टनर उनसे वफादार बना रहे। आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका पार्टनर आपसे वफादार है या फिर नहीं, तो आइए जानते हैं… व्यस्त होते हुए भी समय निकालना अगर आपका पार्टनर आपको हर तरह की जानकारी देता है और आपको अपनी जीवन के हर महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में बताता है। इतना ही नहीं अगर आपका पार्टनर व्यस्त होते हुए भी आपके के लिए समय निकालता है, आपसे बात करता है तो इस तरह के लड़के आपको कभी धोखा नहीं देंगे। वहीं आपका पार्टनर किसी तरह की परेशानी में फंसा होता है और आपसे उसके बारे में डिस्कशन करता है. तो ये इस बात कता संकेत है कि आपका पार्टनर आपके लिए वफादार है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, सामान्य पैसेंजर ट्रेन का तैयार हो गया नया टाइम टेबल ईमानदारी अगर आपका पार्टनर हमेशा आपके लिए ईमानदारी को पहली प्राथमिकता देता है। दिनभर की हर छोटी से छोटी चीजों को आपके साथ शेयर करता है इतना ही वो आपसे हर मुद्दे पर खुलकर बात-चीत करता है। आपसे किसी भी तरह की बात नहीं छुपाता तो समझिए आपका पार्टनर आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। हमेशा प्यार करता है अगर आपके बुलाने पर या फिर खुद ही आपका पार्टनर हमेशा आपसे मिलने आता है। आपको अपना प्यार दिखाने में बिलकुल भी संकोच नहीं करता और आपको कई बार लगता है कि वो आपसे ज्यादा ही प्यार जताता है तो आप चिंता मुक्त रहिए क्योंकि इस तरह के पार्टनर कभी भी अपने धोखा देने की नहीं सोच सकते हैं। ‘सारे जहां से अच्छा’ में यात्री राकेश शर्मा के किरदार मे नज़र आ सकते है फरहान अख्तर वो काम में उलझा रहता है अगर आपका पार्टनर हमेशा काम में व्यस्त रहता है या फिर उसके पास किसी भी वजह से न खुद के लिए और न ही दूसरों के लिए समय रहता। वहीं आप इस चीज से परेशान भी रहते हैं कि आपका पार्टनर हमेशा व्यस्त रहता है, कहीं उसे एक्सट्रा अफेयर के लिए समय तो नहीं मिल रहा तो आपको बता दें कि जो पार्टनर हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं वो आपको धोखा नहीं दे सकते हैं। इसलिए ऐसे पार्टनरों के साथ आप निश्चिंत रह सकते हैं। वहीं अगर आपके पार्टनर से इनमें से कोई भी संकेत नहीं मिल रहे हैं तो आपको बहुत जल्द इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इससे ये साबित होता है कि आपका पार्टनर इस रिश्ते के लिए वफादार नहीं है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com