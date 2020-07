जनता के मसीहा बनकर उभरे सोनू सूद जल्द नजर आएंगे ‘द कपिल शर्मा शो’ में मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद लोकप्रिय कॉमेडी शो ‘द कपिल शर्मा शो ’ में शिरकत करते नजर आयेंगे। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण शो की शूटिंग को रोक दिया गया था, लेकिन सरकार के आदेश के साथ अब ‘द कपिल शर्मा शो’ की शूटिंग दोबारा शुरू हो गई है और जल्द ही यह शो एक बार फिर लोगों को हंसाता नजर आएगा। प्रियंका चोपड़ा के घर आई नन्ही परी, जोनस और सोफी टर्नर बने माता-पिता बताया जा रहा है कि ‘द कपिल शर्मा शो’ के पहले हफ्ते, कोरोना काल में जनता के मसीहा बनकर उभरे सोनू सूद नजर आएंगे। सोनू सूद लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया है। सोनू सूद ‘द कपिल शर्मा शो ‘ के जरिए अपने फैन्स से मुखातिब होंगे। इस दौरान वह प्रवासी मजूदरों के साथ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बातचीत करेंगे। सोनू सूद ने शो में यह भी बताया कि वह एक ऐप पर काम कर रहे हैं, जो इन मजूदरों को नौकरी दिलाएगी। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com