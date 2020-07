सुशांत की मौत को सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया मर्डर, बताई ये 26 वजह मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से एक्टर के फैंस के साथ बॉलीवुड और राजनीति गलियारों से लगातार सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी लगातार इस मामले पर सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में भी स्वामी एक सक्रिय भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। वकील नियुक्त करने से लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने तक, स्वामी ने सुशांत केस पर खासा जोर दिया है। हाल ही में सुब्रमण्यम ने ट्वीट किया और सुशांत की मौत को मर्डर बताकर लोगों को चौका दिया। Why I think Sushanth Singh Rajput was murdered pic.twitter.com/GROSgMYYwE — Subramanian Swamy (@Swamy39) July 30, 2020 सुब्रमण्यम स्वामी के एक ट्वीट ने लोगों को तब चौका दिया जब एक उन्होंने ट्वीट करके एक-दो नहीं बल्कि 26 ऐसे वजह बता दी, जो ये इशारा कर रही हैं कि ये एक मर्डर हैं। उन्होंने ट्वीट किया और कहा- क्यों मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई? इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उन्होंने 26 वजहों का हवाला दिया है। उन्होंने सुसाइड के लिए किए गए कपड़े के इस्तेमाल, सुशांत की गर्दन पर मिले निशान, सुशांत के रूम में एंटी डिप्रेशन ड्रग्स का मिलना, सुशांत के सिम कार्ड, एंबुलेंस का बदलना आदि कई सवालों को खड़े किए हैं। अब ये कितने सच्चे कितने झूठे हैं, ये जांच का विषय है? बता दें कि सुशांत के पिता ने मंगलवार को पटना के राजीवनगर के थाने में एक्ट्रेस और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इसके बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर मामले की सीबीआई जांच कराने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अब इस मामले की सीबीआई जांच की संभावना बढ़ गई क्योंकि आमतौर पर एक ही मामले की जांच दो राज्यों की पुलिस नहीं करती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर मामले की सीबीआई जांच कराने की बात कही थी। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com