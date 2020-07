बिना मास्क के घूम रहा था बकरा, तो पुलिस ने किया गिरफ्तार लाइफ़स्टाइल डेस्क। इन दिनों कोरोना के कारण मास्क लगना जरुरी हो गया है और जो मास्क नहीं लगा रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेने के आदेश हैं. ऐसे में हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. जी दरअसल हाल ही में जो मामला सामने आया है उसमे बिना मास्क के घूमने वाले एक बकरे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस मामले को उत्तर प्रदेश के कानपुर का बताया जा रहा है. यहाँ पुलिस ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कर दिया है कि वह चर्चाओं में आ गई है. हाल ही में सोशल मीडिया में यह खबर तेजी से चर्चाओं का विषय बन गई है. खबरें हैं कि वीकेंड लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में बेकनगंज पुलिस ने बिना मास्क के घूम रहे बकरे को पकड़कर जीप में लादा और थाने ले गई. वहीं बताया जा रहा है अब इस मामले में कानपुर पुलिस ने भी सफाई दी है. वैसे आपको हम यह भी बता दें कि कानपुर में शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है. इस क्रम में बीते रविवार शाम को बेकनगंज थाना क्षेत्र के पुलिस सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवा रही थी. इसी बीच बिना मास्क के निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी. तभी पुलिस ने देखा एक बकरा बिना मास्क लगाए हुए घूम रहा था. वहीं उसे देखते ही पुलिस कर्मियों ने उसे उठाकर जीप में भर लिया और उसे थाने लेकर आ गए. जैसे ही इस बारे में सूचना बकरे के मालिक को लगी तो वह थाने पहुंचा, और उसने पुलिस से बकरा छोड़ने की अपील की. इस मामले में उसे पुलिस कर्मियों ने बकरा सड़क पर नहीं छोड़ने की हिदायत दी, और बकरे को उसके मालिक के हवाले कर दिया. अब इस मामले को तेजी से वायरल होते हुए देखा जा रहा है. Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com