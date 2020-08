बिहार पुलिस ने बताया- मुंबई में डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से किया इनकार पटना। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी पटना पुलिस की एसआईटी ने तफ्तीश की सूई आगे बढ़ी। इस कड़ी में पुलिस टीम ने दिल बेचारा फिल्म के निर्देशक मुकेश छाबड़ा से रात के दस बजे बयान लिया। मुकेश छाबड़ा ने लंबे समय तक एसआईटी से बात की। सुशांत का आरएन कूपर म्युनिसिपल हॉस्पीटल में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के पास भी एसआईटी पहुंची। हालांकि डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संबंधित कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। डॉक्टर का कहना था कि पहले ही उन्होंने मुंबई पुलिस को सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी है। अगर एसआईटी चाहे तो मुंबई पुलिस से पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले सकती है। ‘लव आज कल’ के 11 साल पूरे होने पर दीपिका पादुकोण ने शेयर की ये पुरानी फोटो पटना पुलिस की एसआईटी को अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। ऐसा माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस के इशारे पर ही यह सबकुछ हो रहा है। मुंबई पुलिस नहीं चाहती की ये सारे कागजात पटना पुलिस के हाथ लगे और जांच आगे बढ़े। सूत्रों की मानें पटना पुलिस ने मुंबई के डीसीपी को जांच में सहयोग करने को लेकर एक पत्र लिखा है। पत्र में कई बिंदुओं पर जांच करने और उसमें जानकारी उपलब्ध कराने की बात का जिक्र है। पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट की मांग भी पटना पुलिस ने की है। राजस्थान में विधायक खरीद-फरोख्त के आरोपी संजय जैन ने वॉयस सैम्पल देने से इंकार मुकेश छाबड़ा ने पूछताछ में पुलिस टीम से कहा कि सुशांत आत्महत्या कर ही नहीं सकते थे। पिछले एक साल से उनकी जिंदगी में ये सारी परेशानियां आयी थीं। मुकेश छाबड़ा ने कहा कि सुशांत खुले दिल के इंसान थे। किसी तरह का मानसिक तनाव उनके ऊपर था, मौत की जांच होनी चाहिये। वहीं, पुलिस टीम ने सुशांत के वर्तमान हाउसकीपर और उनके बैंकर से पूछताछ की तथा दोनों का बयान दर्ज किया। सूत्रों की मानें तो हाउसकीपर ने बताया कि बिना अभिनेत्री एवं सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की इजाजत के बिना घर में दाखिल नहीं हो सकता था और न ही सुशांत से मिल सकता था। यहां तक कि सुशांत के कमरे में जाने तक की मनाही थी। इसके अलावा पुलिस ने एक निजी बैंक के कर्मी से भी पूछताछ की, जो सुशांत का बैंक खाता डील करते था। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com