सुशांत सिंह राजपूत केस : बिहार सरकार सीबीआई जांच को दे सकती है हरी झंडी पटना। बिहार सरकार अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई से कराने को तैयार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि अभिनेता सुुुशांंत सिंह केस की सीबीआई जांच पर सरकार विचार कर सकती है। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने भी एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि सुशांत के परिवारवालों ने अब तक सीबीआई जांच की मांग नहीं की है। अगर वे सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो सरकार इसके लिए अनुशंसा करने को तैयार है। उल्लेखनीय है कि सुुुशांत के पिता केके सिंह ने पटना के थाना राजीव नगर मेें इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमेंं रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहार पुलिस की टीम इस मामले की जांंच केे लिए मुंबई गई हुई है और वहां की पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। शुक्रवार की रात मुंंबई पुलिस ने जांंच मेें लगी बिहार पुुुलिस के काम में न सिर्फ जांंच मेंं बाधा डाली, बल्कि जांच टीम के सदस्यों को कैैैदी वाहन मेंं ठूंसकर थाने ले गई। बिहार सरकार ने मुंबई पुलिस के इस व्यवहार पर कड़ा एतराज जताया है। पटना पुुलिस ने मुंबई के डीसीपी को चिट्ठी लिखी है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर सवाल खड़ा करते हुए जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि आखिर सीबीआई जांच से क्यों भाग रहे हैं। पूरे मामले में दोषियों को बचाने की कोशिश हो रही है। बहरहाल पटना पुलिस के इनकार के बावजूद बिहार डीजीपी का ट्वीट इस मामले में काफी कुछ कह जाता है। वहीं आरजेडी ने सुशांत मामले में बिहार सरकार सिर्फ बयानबाजी का आरोप लगाते हुए तत्काल सीबीआई जांच की अनुशंसा करने की मांग की है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सवाल पूछा कि आखिर बिहार सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा क्यों नहीं कर रही है? बिहार पुलिस की मुंबई में क्यों फजीहत हो रही है?