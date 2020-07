बिहार सरकार लॉकडाउन पर बोली- वायरल लेटर है फेक, शाम को होगी कैबिनेट की बैठक पटना। बिहार में 16 अगस्त तक लॉकडाउन की खबरों को लेकर सूचना एवं जन संपर्क विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग के मुताबिक, सोशल मीडिया पर लॉकडाउन के संबंध में 29 जुलाई का एक पत्र वायरल हो रहा है, जो फेक है। बिहार सरकार और गृह मंत्रालय की तरफ से ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। A letter dated 29.07.20 with regard to Lockdown order is being circulated in social media. Home Department, Government of Bihar has clarified that this is fake. All should ignore the content of this fake letter.https://t.co/P3oZr76YLR#FakeNewsAlert #FakeNews — IPRD Bihar (@IPRD_Bihar) July 29, 2020 वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई का कहना है कि बिहार में लॉकडाउन के संबंध में आज शाम को बैठक है। इसी में निर्णय लिया जाएगा कि लॉकडाउन बढ़ाना है या नहीं। #Correction: This notice stands withdrawn. A meeting to decide on lockdown extension in Bihar to be held this evening. Error regretted. pic.twitter.com/6MrxpiI7Sz — ANI (@ANI) July 29, 2020 बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से रोज रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार की बात करें तो राज्य में 2328 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। इनमें 28 जुलाई को 1528 और 27 जुलाईं व इसके पूर्व 800 नए संक्रमित शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 45,919 हो गई है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com