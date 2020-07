बिहार 16 अगस्त तक लॉकडाउन, सरकार ने जारी की अधिसूचना पटना। बिहार में पहले 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अब इसे 16 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यानि अब 16 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। इसको लेकर सरकारी अधिसूचना भी जारी कर दी है। बता दें कि बिहार में कोरना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक राज्य में 2328 लोग कोरोना पॉजिटव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 45,919 हो गई है। Offices of the Government of India, its Autonomous/Subordinate offices and Public Corporation shall work with 50% sub-ordinate staff, officers to attend office. Commercial and private offices allowed to operate at 50% strength: Bihar lockdown guidelines https://t.co/wTepjXksTa — ANI (@ANI) July 29, 2020 बिहार लॉकडाउन को लेकर जारी दिशा निर्देश के मुताबिक, भारत सरकार के कार्यालय, इसके स्वायत्त / अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक निगम कार्यालय 50 फीसदी उपस्थिति के साथ अधीनस्थ कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ काम करेंगे। वाणिज्यिक और निजी कार्यालयों को 50 फीसदी कार्यबल के साथर संचालित करने की अनुमति दी गई है। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये माना जा रहा था कि लॉकडाउन की अवधि में विस्तार होगा। लॉकडाउन विस्तार के साथ ही सरकार ने नियम भी जारी किए हैं जो पूर्व में जारी किए गए लॉकडाउन की तरह ही कारगर होंगे। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com