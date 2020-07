राम मंदिर भूमि पूजन कोरोना के खतरे को देखते हुए अभी टाला जा सकता था : राज ठाकरे मुंबई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 संकट के मद्देनजर अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता नहीं थी। इसे स्थिति सामान्य होने के बाद आयोजित किया जा सकता था। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम पांच अगस्त को आयोजित किया जा रहा है। ठाकरे ने ई- भूमि पूजन के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सुझाव को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भूमि पूजन का कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया जाना चाहिए। राजस्थान में ईसीजी टेक्नीशियन के पदों पर निकली 195 भर्तियां मनसे प्रमुख ने मराठी समाचार चैनल से कहा कि इस समय भूमि-पूजन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अभी लोगों की मानसिक स्थिति बिल्कुल अलग है। स्थिति सामान्य होने पर इसे दो महीने बाद भी किया जा सकता था। तब लोग इस कार्यक्रम का आनंद भी उठा पाते।’ श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यास ने अयोध्या में भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। न्यास के सदस्यों के अनुसार, राम मंदिर का निर्माण शुरू करने के वास्ते भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री के पांच अगस्त को अयोध्या का दौरा करने की उम्मीद है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com