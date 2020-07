कमलनाथ बोले- हर भारतवासी की सहमति से बन रहा है राम मंदिर, स्वागत करता हूं भोपाल। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पांच अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन में शामिल होंगे। कोरोना संकट काल में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक वीडिया ट्वीट कर राम मंदिर निर्माण शुरू होने का स्वागत किया है। कमलनाथ ने वीडियो में कहा कि मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं, देशवासियों को इसकी बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है, ये सिर्फ भारत में ही संभव है। जय श्री राम’। मै अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूँ। देशवासियों को इसकी बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है, ये सिर्फ़ भारत में ही संभव है। —कमलनाथ pic.twitter.com/18RI3arOMs — MP Congress (@INCMP) July 31, 2020 साफ है कि कमलनाथ कांग्रेस की ओर से ऐसे पहले बड़े नेता हैं, जिन्होंने भूमि पूजन को लेकर खुलकर समर्थन किया है। इस तरह संदेश जारी किया है। बता दें कि कई राजनेताओं ने भूमि पूजन आयोजन और वहां भीड़ इकट्ठा होने को लेकर सवाल किए हैं। हालांकि, कांग्रेस की ओर से अभी सीधे तौर पर इस आयोजन पर किसी तरह का सवाल खड़ा नहीं किया गया है। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन को लेकर कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि मंदिर निर्माण पर हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। भूमि पूजन कार्यक्रम में मेहमानों की लिस्ट पर कांग्रेस ने कहा कि ये राम मंदिर ट्रस्ट पर निर्भर करता है, कि वह किसे बुलाते हैं और ये उनका ही अधिकार है। पांच अगस्त को अयोध्या में करीब 200 मेहमानों की मौजूदगी में भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। अयोध्या को सजाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, पूरे शहर को पीले रंग से रंगा जा रहा है। इसके अलावा लोगों से घरों में रहकर टीवी पर ही कार्यक्रम देखने की अपील की गई है, ताकि कोरोना संकट को लेकर जारी गाइडलाइन्स का उल्लंघन न हो। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com