भाजपा का आरोप- तृणमूल में शामिल होने से किया था मना, तो कार्यकर्ता का शव पेड़ से लटकाया कोलकाता। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले में भाजपा के एक कार्यकर्ता का शव उसके घर के पास एक पेड़ से लटका पाया गया। भाजपा ने आरोप लगाया है कि उसके कार्यकर्ता की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने हत्या की है क्योंकि उसने राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया था। वहीं, तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि यह पूरी तरह से बेबुनियाद तथा राजनीतिक रूप से प्रेरित आरोप हैं। पुलिस जांच में सच सामने आ जाएगा। पुलिस ने बताया कि दक्षिण बंगाल के रामनगर इलाके में भाजपा के बूथ प्रमुख पूर्णचंद्र दास (44) का शव स्थानीय लोगों ने पेड़ से लटका पाया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे मामले की जांच कर रहे हैं। इससे पहले भाजपा नेता दीबेंद्र नाथ रॉय 13 जुलाई को उत्तरी दिनाजपुर जिले में अपने घर के पास फंदे से लटके मिले थे। उनके परिजनों तथा भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि यह तृणमूल कांग्रेस द्वारा की गई निर्मम हत्या है। सत्तारूढ़ पार्टी ने आरोपों से इनकार किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह आत्महत्या का संदिग्ध मामला है।