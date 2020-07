जीवनसाथी की तरक्की के लिए मंगलवार को करें ये अचूक उपाय धर्म डेस्क। श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और मंगलवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि रात 9 बजकर 25 मिनट तक रहेगी। जैसे सावन में सोमवार का महत्त्व होता है कुछ वैसा ही सावन में मंगलवार का भी महत्त्व होता है। सावन महीने में पड़ने वाले मंगलवार को भौम व्रत किया जाता है। इस दिन देवी दुर्गा के मंगला गौरी स्वरूप की पूरे विधि-विधान से पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखकर देवी मंगला गौरी की पूजा करने से जातक को सभी प्रकार की समस्यायों से छुटकारा मिलता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। शाम 5 बजकर 34 मिनट तक वज्र योग रहेगा। इस योग में वाहन आदि नहीं खरीदे जाते हैं अन्यथा उससे हानि या दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इस योग में सोना खरीदने से फायदा नहीं होता और यदि कपड़ा खरीदा जाए तो वह जल्द ही फट जाता है या खराब निकलता है। इसके आलावा वज्र योग के स्वामी मंगल हैं और आज दोनों चीज़ें एक साथ पड़ने से ये दिन खास हो गया है। साथ ही आज रात 8 बजकर 30 मिनट तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। सत्ताईस नक्षत्रों की श्रेणी में से पुष्य आठवां नक्षत्र है। यह एक शुभ नक्षत्र है। इस नक्षत्र के दौरान शुभ कार्य करने से सफलता मिलती है। इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव है। पुष्य का अर्थ होता है- पोषण करने वाला। साथ ही पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है, जबकि वनस्पतियों में इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन कम से कम एक पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। अगर आपकी सेहत में लगातार उतार-चढ़ाव बने रहते हैं, जिसके चलते आप अपने काम को समय पर नहीं कर पाते हैं, तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के उपरांत संकट नाशक हनुमानाष्टक का 7 बार पाठ करना चाहिए। अगर आप जीवन में खूब तरक्की पाना चाहते हैं, सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, तो आज मंगलवार के दिन हनुमान मन्दिर की छत पर सवा दो हाथ लंबी लाल रंग की पताका लगानी चाहिए। साथ ही इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है- ऊँ नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रूं रूं रूं रूं रूं रुद्रमूर्तये सकलजन वशकराय स्वाहा।। अगर आप अपने जीवन में हर प्रकार की बाधाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज के दिन देवी मां को लाल रंग की पोशाक चढ़ाएं। अगर पूरी पोशाक न चढ़ा पायें, तो केवल लाल चुनरी ही चढ़ाएं। साथ ही दुर्गा जी के इस मंत्र का पांच बार जप करें। मंत्र है- ‘सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः। मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः।|‘ अगर आपके बिजनेस का फ्लो धीमी गति से चल रहा है तो उस फ्लो को फिर से बढ़ाने के लिये आज के दिन पुष्य नक्षत्र के दौरान पीपल का एक पत्ता लेकर आएं। अब उस पत्ते पर बींचो-बीच काले स्कैच पेन से एक बिन्दु बनाएं और उस बिन्दु को 5 मिनट तक लगातार देखते रहें। इसके बाद उस पत्ते को नदी में बहा दें, और शनि के इस मंत्र का जाप करें। मन्त्र है- ‘ऊँ श्रीं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस का फ्लो फिर से बढ़ने लगेगा। अगर आप अपने घर की सुख-सम्पदा में स्थायी रूप से बढ़ोत्तरी करना चाहते हैं तो आज के दिन पुष्य नक्षत्र के दौरान आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए, जाप के लिये मंत्र इस प्रकार है- ‘ऊँ ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख-सम्पदा में स्थायी रूप से बढ़ोत्तरी होगी। कैसे हर आर्थिक समस्या से निलकेंगे बाहर? अगर आप हर तरह के सुख-साधनों और आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर देवी दुर्गा के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है- ‘देहि सौभाग्य मारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषों जहि।|’ इस प्रकार मंत्र जप करने के बाद देवी मां को प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको हर तरह के सुख-साधनों और आरोग्य की प्राप्ति होगी। अगर आप कुछ-कुछ दिनों के अंतराल में अपने आपको आर्थिक समस्याओं से घिरा पाते हैं और अब इस स्थिति से जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं, तो अपनी डांवाडौल आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिये आज के दिन आपको हनुमान जी के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है-“ऊँ हं हनुमते नमः।” सआज के दिन हनुमान जी के इस मंत्र का 21 बार जाप करने से भी आपकी डांवाडौल आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा बेहतर होगी और साथ ही आपको धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। अगर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं और एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो आज के दिन मंदिर में भगवान को पीले फूल और फल अर्पित करें। साथ ही घी का दीपक जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आप एक कामयाब इंसान बनेंगे। अगर आपके घर-परिवार में किसी प्रकार की निगेटिविटी बनी हुई है, जिसके चलते सबका मन अशांत हो गया है, तो आज मंगलवार के दिन आपको श्री हनुमान के इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है- ॐ नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रौं ह्रः सकल भूत प्रमथनाय स्वाहा।| इस प्रकार मंत्र जप के बाद हनुमान जी को पुष्प अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर-परिवार में चल रही परेशानी दूर होगी और सबका मन शांत रहेगा। अगर आपको जीवन में किसी चीज़ का भय बना रहता है, कोई नया काम शुरू करने से आपको डर लगता है, तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर देवी दुर्गा की विधि-पूर्वक धूप-दीप आदि से पूजा करनी चाहिए और पूजा के समय ही एक एकाक्षी नारियल लेकर, उस पर सात बार मौली लपेटकर देवी मां के सामने रखना चाहिए। पूजा के बाद उस सकाक्षी नारियल को वहां से उठाकर अपने पास रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आप जल्द ही अपने भय पर काबू पा लेंगे। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com