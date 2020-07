शोध : बिना नमक टमाटर के जूस का करें सेवन, मिलेंगे ये बेमिसाल फायदे… नई दिल्ली। बिना नमक मिलाए टमाटर का जूस पीना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक हो सकता है। साथ ही इससे दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होता है। जापान की टोक्यो मेडिकल एंड डेंटल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह बात कही है। शोध के दौरान एक साल तक 184 पुरुषों और 297 महिलाओं को बिना नमक वाला जूस पीने को दिया गया। इससे शोधकर्ताओं का ब्लड प्रेशर 141.2/83.3 से घटकर 137.0/80.9 पर आ गया। इसी तरह हाई कोलेस्ट्रॉल के शिकार 125 प्रतिभागियों में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का औसत 155.0 से घटकर 149.9 पर आ गया। शोधकर्ताओं ने बताया कि टमाटर या टमाटर से बनी चीजों से दिल की सेहत पर पड़ने वाले असर को लेकर यह अपनी तरह का पहला शोध है। टमाटर विटामिन सी का अच्छा स्रोत होने के साथ–साथ जैविक सोडीयम, फासफोरस, कैल्शियम, पोटैशियम, मैगनीशियम और सल्फर का अच्छा स्रोत है। टमाटर में मौजूद ग्लूटाथियोन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और प्रोस्ट्रेट कैंसर से भी शरीर की सुरक्षा करता है। टमाटर का जूस इस खोई ऊर्जा को लौटाने में ज्यादा मददगार होता है। क्योंकि टमाटर में कई महत्वपूर्ण रसायन मौजूद होते हैं जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के खिंचाव को कम करता है और रक्त प्रवाह को सामान्य बनाता हैं। हाल में हुए एक शोध में माना गया है कि मेनोपॉज के बाद महिलाओं के लिए टमाटर का अधिक सेवन ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करता है। आहार में टमाटर के अधिक सेवन से महिलाओं के हार्मोन्स पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह फैट्स और शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। टमाटर लो कैलोरी फूड है इसलिए इसके खाने से आपका वजन घटता है। टमाटर वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। अगर आप वजन कम करने के लिए आहार और व्यायाम की योजना पर हैं तो अपने रोजमर्रा के भोजन में टमाटर शामिल करें। टमाटर में ढेर सारा पानी और फाइबर होता है, इसीलिये इसे वजन नियंत्रण करने वाला ‘फिलिंग फूड’ कहते हैं। यह वो आहार है जो जल्दी पेट भरता है वो भी बिना कैलोरी या फैट बढ़ाये। टमाटर में मौजूद विटमिन और कैल्शियम हड्डियों के टिशूज़ की मरम्मत करने और उन्हें मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका नियमित सेवन ब्रेन हैमरेज को रोकने में भी बहुत प्रभावी होता है। टमाटर से पाचन शक्ति बढ़ती है। इसमें मौजूद क्लोरीन और सल्फर के कारण लिवर बेहतर ढंग से काम करता है और गैस की शिकायत दूर होती है। यह प्रभावी ढंग से शरीर से विषाक्त पदार्थों की सफाई करने में सहायक होता है। अपच, कब्ज़, दस्त जैसी स्थिति में इसका सेवन फायदेमंद है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com