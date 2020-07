बेली बटन पर इस एक चीज़ से करें मसाज और कुछ ही दिनों में देखें फर्क लाइफ़स्टाइल डेस्क। चमकते बालों और गालों के लिए हम क्या-क्या जतन नहीं करते और कई बार तो इसके रिजल्ट तुरंत ही देखने को मिल जाते हैं और कई बार कितनी मशक्कत के बाद भी मनचाहा निखार नहीं मिलता तो आज हम आपसे एक ऐसी टिप्स शेयर करेंगे जिसके रोजाना इस्तेमाल से कुछ ही हफ्तों में आपको मिलेगी खिली और निखरी त्वचा के साथ लंबे, घने और मजबूत बाल।सबसे अच्छी बात कि इसके लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं वो आसानी से हर घर में मिल जाता है। तो कैसे करना है इसे यूज, जानेंगे इसके बारे में। क्यों है फायदेमंद बेली बटन बॉडी का फोकल प्वाइंट होता है। इससे कई नसें जुड़ी होती हैं। घी से मसाज करने से इससे जुड़ी सारी नसों को फायदा पहुंचता है। मिलती है चमकदार और क्लीयर स्किन काम की थकान हो या बढ़ती उम्र, सबका असर सबसे पहले हमारे चेहरे पर ही नजर आता है। तो इसकी चमक को वापस लाने और इसे बरकरार रखने के लिए बेली बटन पर घी से करें मसाज क्योंकि ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ग्लो आता है। चेहरे के दाग-धब्बे दूर होते हैं और मिलती है क्लीन एंड क्लीयर स्किन। ड्राय स्किन और फटे होंठों से बचाए बेली बटन में घी से मसाज करने से आपकी स्किन के मॉइश्चर भी बना रहता है जिससे ड्रायनेस की समस्या नहीं है। साथ ही फटे होंठों की प्रॉब्लम भी दूर होती है। बालों का झड़ना होता है कम इससे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बेहतर होता है और बालों को मज़बूती मिलती है. मज़बूती के साथ झड़ते बालों की परेशानी भी खत्म होती है और आपके बाल बनते हैं लंबे. ऐसे करें इस्तेमाल रोजाना सोने से पहले घी को हल्का गुनगुना कर अपनी बेली बटन में डालें और साथ ही इसके आस-पास के एरिया पर इसे लगाकर 5 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करें। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com