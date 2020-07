आंखों की खूबसूरती के लिए इन टिप्स को अपनाने के बाद आईलैशेज दिखेंगी घनी लाइफ़स्टाइल डेस्क। कैस्टर ऑयल ना सिर्फ आईलैश को नरिशमेंट देता है, बल्कि उनकी ग्रोथ में भी मददगार होता है। इसके इस्तेमाल के लिए आप सोने से पहले एक कॉटन बड की मदद से अपनी लैशेज पर कैस्टर ऑयल लगाएं। रातभर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। जब बातों की आंखों की खूबसूरती की होती है तो उसमें आइलैशेज का एक अहम् स्थान होता है। कई बार महिलाएं आईमेकअप करते हुए भले ही आईशैडो, लाइनर यहां तक कि काजल का स्टेप भी भले ही मिस कर दें, लेकिन आईलैशेज पर मस्कारा लगाना कभी भी नहीं भूलतीं। यह उनकी आंखों को एक खूबसूरत लुक देता है। वैसे तो आईलैशेज को खूबसूरत व घना बनाने के लिए मार्केट में नकली आईलैशेज से लेकर कई तरह के मस्कारा मौजूद हैं, लेकिन नेचुरल थिक आईलैशेज की बात ही अलग है। अगर आपकी लैशेज उतनी लंबी या घनी नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्किन केयर एक्सपर्ट द्वारा बताए गये इन आसान टिप्स को अपनाकर आप बेहद आसानी से अपनी आईलैशेज को घना बना सकती हैं− इस नुस्खे को इस्तेमाल करने वाले बताते हैं कि कैस्टर ऑयल ना सिर्फ आईलैश को नरिशमेंट देता है, बल्कि उनकी ग्रोथ में भी मददगार होता है। इसके इस्तेमाल के लिए आप सोने से पहले एक कॉटन बड की मदद से अपनी लैशेज पर कैस्टर ऑयल लगाएं। रातभर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। अगली सुबह आप अपने चेहरे को धोते समय लैशेज को भी साफ कर सकती हैं। इसके लगातार इस्तेमाल से आपको कुछ ही दिनों में रिजल्ट नजर आने लगेगा। एलोवेरा त्वचा विशेषज्ञों का कहना है कि एलोवेरा ना सिर्फ लैशेज को ठंडक पहुंचाता है, बल्कि इसे मॉइश्चराइज भी करता है। इतना ही नहीं, इसमें कई तरह के विटामिन्स व अन्य पोषक तत्व होते हैं। इसे लैशेज पर अप्लाई करने के लिए आप किसी पुरानी मस्कारा की छड़ी की मदद ले सकती हैं। आप पहले इस छड़ी को अच्छी तरह क्लीन कर लें। अब आप इसकी मदद से लैशेज पर एलोवेरा लगाएं और रातभर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। अगली सुबह इसे वॉश कर लें। अंडा अंडे का इस्तेमाल आपने कई बार अपने बालों पर बतौर हेयर पैक इस्तेमाल किया होगा। अब आप इसे अपनी लैशेज पर लगाएं। अंडे में प्रोटीन की मात्रा काफी अधिक होती है। साथ ही अंडे में बायोटिन और विटामिन बी भी होता है, जो आईलैशेज के टेक्सचर को बेहतर बनाने में मददगार है। इसके इस्तेमाल के लिए आप पहले एक अंडा लेकर उसे अच्छी तरह फेंटे। फेंटे हुए अंडे का कुछ हिस्सा लेकर उसमें एक चम्मच ग्लिसरीन मिक्स करें। अब एक कॉटन स्वैब की मदद से मिश्रण को अपनी लैशेज पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। आखिरी में ठंडे पानी से इसे क्लीन करें। आप हर एक दिन छोड़कर यह नुस्खा आजमा सकती हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com