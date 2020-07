खूबसूरती बढ़ाने का भी काम करते हैं किचन के ये 4 मसाले लाइफ़स्टाइल डेस्क। फलों का हम किसी भी रूप में सेवन करें वो कहीं न कहीं सेहत के साथ ही हमारी स्किन पर भी असर डालते हैं। स्किन केयर के लिए जितना नैचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगी उतनी ही आप खूबसूरत और जवां दिखेंगी साथ ही कई सारी स्किन प्रॉब्लम्स से भी बची रहेंगी। तो आज हम किचन में मौजूद कुछ ऐसे मसालों के बारे में जानेंगे जिनकी मदद से आप कुछ ही वक्त में ग्लोइंग और यंग स्किन पा सकती हैं। हल्दी कई सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स से लेकर घर में बनाए जाने वाले पैक में भी हल्दी की अहम भूमिका होती है। शादी में दुल्हन का रूप निखारने के लिए खासतौर से हल्दी की रस्म निभाई जाती है। तो आप 1 छोटी चम्मच हल्दी में 1 चम्मच शहद और कुछ बूंदे नींबू की पेस्ट तैयार करें और इसे चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट बाद धो लें। हफ्ते में दो बार इसका इस्तेमाल करें।इससे आपको ग्लोइंग स्किन मिलेगी साथ ही चेहरे के दाग-धब्बे भी दूर होंगे। दालचीनी पिंपल्स की परेशानी से चाहिए हमेशा के लिए छुटकारा तो दालचीनी है उसका सबसे बेहतरीन इलाज। हफ्ते में दो बार आधा छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर, 2 छोटे चम्मच शहद और 1 छोटा चम्मच मेथी पाउडर मिलाकर चेहरे पर लगाएं। सूखने पर इसे धो लें। अदरक इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स आपकी स्किन को फ्री-रेडिकल डैमेज से भी बचाता है और साथ ही बढ़ती उम्र के असर को भी कम करता है। इसके लिए 1 छोटा चम्मच अदरक का रस, 1 बड़ा चम्मच गुलाबजल और 5-6 बूंद नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट बाद धो लें। हफ्ते में दो बार के इस्तेमाल के बाद ही आपको फर्क नजर आने लगेगा। जायफल ये ना सिर्फ आपको ग्लोइंग स्किन देगा, बल्कि इससे झुर्रियों और फाइन लाइन्स की भी परेशानी दूर होगी। एक जायफल को पीसकर पाउडर बना लें. इसमें 2 बड़े चम्मच गुलाबजल या दूध मिलाएं और चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट बाद धो लें। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com