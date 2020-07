रक्षाबंधन में अपनी प्यारी सी बहन को दें ये गिफ्ट्स लाइफ़स्टाइल डेस्क। भाई-बहन का रिश्ता एकदम अनमोल होता है। जिसमें न ही कोई शर्त होती है और न ही कोई शिकवा। लड़ाई-झगड़े, रुठना-मनाना , एक-दूसरे की शिकायत करना आदि अगर भाई-बहन के बीच न हो तो फिर वह प्यारा सा रिश्ता नहीं कहलाता है। इसीलिए हर साल रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। जिसमें भाई-बहन बताते हैं कि वह आपकी कितनी केयर करते हैं और कितना प्यार करते हैं। राखी का त्योहार एक ऐसा त्योहार हैं जहां बहन भाई को रक्षासूत्र बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना करना है वहीं भाई बहन को रक्षा का वचन देता हैं। इसके अलावा ये बहनों के लिए काफी खास होता है क्योंकि इस दिन उन्हें भाईयों से प्यारा-प्यारा जो गिफ्ट मिलता है। अगर भाई ने बहन को कुछ स्पेशल गिफ्ट नहीं दिया तो सौ प्रतिशत बहन का मुंह फुल जाता है । ऐसे में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिरी अपनी प्यारी सी बहन को क्या गिफ्ट दें इसमें हम आपको थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। मेकअप हैं प्यार अगर आपकी बहन को सजने संवरने का काफी शौक हैं तो आप उसके लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स चुन सकते हैं। यह थोड़ा कठिन काम हैं लेकिन अगर आपको अपनी बहन की पसंद के बारे में अच्छी तरह से पता हैं तो यह सबसे अच्छा आइडिया है। इसमें आप मेकअप ब्रश या फिर कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कॉम्बों बनाकर दे सकते हैं। फैशनीस्ता बहन अगर आपकी बहन को फैशन के साथ-साथ चलना काफी पसंद है। जिसके कारण वह हमेशा कुछ न कुछ खरीदती रहती है। ऐसे में आप ऑनलाइन उसके लिए कुछ खरीद सकते हैं या फिर गिफ्ट बाउचर दे दें। जिसके बाद वह अपने हिसाब से कुछ न कुछ खरीद लेगी। हेयरस्टाइल की दीवानी हैं बहन अगर आपकी बहन अपने खूबसूरत बालों में कुछ न कुछ हमेशा एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं तो इस बार उसे हेयर केयर रूटीन पैक दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो हेयर से संबंधी इलेक्ट्रानिक प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। ज्वैलरी ज्वैलरी तो हर किसी को पसंद होती है। ऐसे में आप अपनी बहन को गिफ्ट के तौर में ज्वैलरी दे सकते है। जिसमें आप अपने बजट के अनुसार ईयररिंग्स, अंगूठी, नेकलेस, एंकलेट आदि दे सकते है। फैशनीस्ता बहन को दें स्टाइलिश मास्क कोरोना काल चल रहा है ऐसे में अगर आपकी बहन अपने फैशन में जरा सा भी कोताही नहीं कर रही हैं तो आप उसे स्टाइलिश मास्क गिफ्ट कर सकते हैं। इससे वह सुरक्षित भी रहेगी। इसके साथ ही स्टाइलिश भी नजर आएगी। बहन को नेचर है खास लगाव अगर आपकी बहन नेचर लवर है और उसे कई तरीके के पेड़-पौधे लगाने का शौक है तो आप कुछ पौधे गिफ्ट कर सकते हैं या गार्डनिंग से संबंधी कुछ चीजें गिफ्ट कर सकते हैं। इससे आपकी बहन भी खुश होगी इसके साथ ही आपने पर्यावरण के प्रति भी अपनी थोड़ी सी जिममेदारी भी पूरी कर देंगे। फोटो एल्बम फोटो का रिश्ता अपना एक अलग ही रिश्ता होता है। जिन्हें देखकर आप कई साल पीछे जा सकते है। प्यार भरे इस त्योहार में आप चाहे तो बहन के साथ बिताए हुए प्यार, शरारत भरे लम्हों को दोबारा जी सकते हैं। जिन्हें आपने कैमरे में कैद कर रखा हो। इसलिए झट से कुछ प्यारी सी तस्वीरों को निकालकर फोटो एल्बम बनवा सकते हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com