बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली बोले- आईपीएल के अलावा महिला आईपीएल का होगा आयोजन नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) अध्यक्ष सौरव गांगुली ने रविवार को कहा कि महिला इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन की पूरी योजना है। गांगुली के इस ऐलान के बाद इन अटकलों पर विराम लग गया है कि देश में क्रिकेट की संचालन संस्था के पास हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम के लिए कोई योजना नहीं है। महिला आईपीएल को चैलेंजर सीरीज के नाम से जाना जाता है। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुरुष आईपीएल का आयोजन 19 सितंबर से आठ या 10 नवंबर के बीच यूएई में किया जाना है। बीसीसीआई प्रमुख के अनुसार महिला आईपीएल को भी कार्यक्रम में जगह दी जाएगी। बिहार पुलिस ने बताया, सुशांत जो सिम कार्ड्स यूज कर रहा था वह उसके नाम पर नहीं थे रविवार को आईपीएल संचालन परिषद की बैठक से पहले गांगुली ने पीटीआई से कहा कि मैं आपको पुष्टि कर सकता हूं कि महिला आईपीएल की पूरी योजना है और राष्ट्रीय टीम के लिए भी हमारे पास योजना है। बीसीसीआई अध्यक्ष को पद पर बने रहने के लिए अनिवार्य ब्रेक से छूट मिलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। गांगुली ने महिला आईपीएल को लेकर विस्तृत जानकारी नहीं दी, लेकिन इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महिला चैलेंजर का आयोजन पिछले साल की तरह आईपीएल के अंतिम चरण में होगा। सूत्र ने कहा कि महिला चैलेंजर सीरीज का आयोजन एक से 10 नवंबर के बीच किए जाने की योजना है। इससे पहले शिविर का आयोजन किया जा सकता है। पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा कि केंद्रीय अनुबंधित महिला खिलाड़ियों के लिए शिविर का आयोजन होगा जो फिलहाल देश में मौजूदा स्थिति को देखते हुए टल गया है। अमूल : कोरोना महामारी के बीच हल्दी से बनी इम्युनिटी बूस्टर आइसक्रीम किया लॉन्च, जाने कीमत गांगुली ने कहा कि हम अपने किसी भी क्रिकेट को स्वास्थ्य जोखिम में नहीं डालेंगे, फिर वह चाहे पुरुष हो या महिला क्रिकेटर। यह खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी भी बंद रहेगी, लेकिन हमारे पास योजना है और मैं आपसे कह सकता हूं कि महिला टीम के लिए शिविर का आयोजन होगा। बीसीसीआई की क्रिकेट संचालन टीम कार्यक्रम तैयार कर रही है, जिसमें भारतीय महिला टीम को न्यूजीलैंड में एकदिवसीय विश्व कप से पहले दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के खिलाफ सीमित ओवरों की दो पूर्ण श्रृंखला खेलने का मौका मिल सकता है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com