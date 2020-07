नहाने के पानी में इन चीजों का करें इस्तेमाल लाइफस्टाइल डेस्क। हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए रोजाना नहाना चाहिए। स्नान करना हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा होता है। शरीर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए रोजाना नहाना बहुत जरूरी होता है। रोजाना नहाने से दिमाग भी तरोताजा रहता है। रोजाना स्नान करने के बाद भी कई लोगों को स्किन संबंधित समस्याएं हो जाती हैं या त्वचा में निखार नहीं आता है। आज हम आपको कुछ चीजों के बारे में बताएंगे जिनको नहाने के पानी में इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा में निखार आने लगेगा और स्किन संबंधित समस्याओं से भी आराम मिलेगा। कई बार नहाने के बाद भी थकान दूर नहीं होती है। इन चीजों के इस्तेमाल से थकान भी दूर हो जाती है और शरीर स्वस्थ रहता है फिटकरी और सेंधा नमक नहाने के पानी में एक चम्मच फिटकरी और सेंधा नमक मिला लें। फिटकरी और सेंधा मिलाने से ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। नहाने के पानी में फिटकरी और सेंधा नमक मिलाने से शरीर की थकान भी दूर हो जाती है और मसल्स का दर्द भी दूर होता है। ग्रीन टी नहाने से 15-20 मिनट पहले नहाने के पानी में 4 से 5 ग्रीन- टी बैग डालकर छोड़ दें। ग्रीन टी में काफी मात्रा में एंटी-ऑक्सीडेंट्स और डिटॉक्सीफायर गुण पाए जाते हैं जो स्किन के लिए एंटी-एजिंग और क्लींजर का काम करते हैं। बेकिंग सोडा शरीर से विषैले टॅाक्सिंस को बाहर निकालने के लिए नहाने के पानी में 4 से 5 टेबलस्पून बेकिंग सोडा डाल लें। नीम के पत्ते नीम के 8 से 10 पत्ते लें और इन्हें एक गिलास पानी में उबालकर छान लें। इस पानी को आपने नहाने वाले पानी में मिला लेना है। इस पानी से नहाने से स्किन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। इस पानी से स्नान करने से सूजन की समस्या भी दूर हो जाती है। कपूर नहाने के पानी में 2 से 3 कपूर के टुकड़े मिला लें। इस पानी से स्नान करने से शरीर और सिर दर्द की समस्या दूर हो जाती है। गुलाब जल ग्लोइंग त्वचा के लिए नहाने के पानी में 3 से 4 चम्मच गुलाब जल मिला लें। इस पानी से नहाने से शरीर से पसीने की बदबू भी दूर होती है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com