राखी में घर पर बनाएं बाजार जैसा काजू पिस्ता रोल लाइफ़स्टाइल डेस्क। त्योहारों के मौसम में मुंह मीठा करवाने का रिवाज सदियों से चला आ रहा है। जल्द ही भाई-बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार भी दस्तक देने वाला है। ऐसे में सभी बहनों ने अपने भाई की पसंद की चीजों को खरीदना अभी से शुरू कर दिया है। लेकिन बात जब मुंह मीठा करवाने की आती है तो इस बार कोरोना वायरस के चलते बहनों के लिए अपने भाई की पसंदीदा मिठाई बाहर दुकानों से खरीदना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है। ऐसे में आपकी मुश्किल दूर करते हुए आपको बताते हैं आखिर कैसे घर पर रहकर ही आप बना सकती हैं ये टेस्टी मिठाई काजू पिस्ता रोल। यह मिठाई खाने में इतनी स्वादिष्ट होती है कि आपके त्योहार की मिठास दोगुनी हो जाएगी। तो देर किस बात की, आइए जान लेते हैं आखिर क्या है इसकी रेसिपी। काजू पिस्ता रोल बनाने की सामग्री- 750 gms काजू 300 ग्राम पिस्ता 800 ग्राम शुगर क्यूब्स 5 ग्राम इलाइची पाउडर गार्निशिंग के लिए सिल्वर लीफ काजू पिस्ता रोल बनाने की विधि- काजू पिस्ता रोल बनाने के लिए सबसे पहले काजू को भिगो दें और पिस्ते को ब्लांच करके उसका छिलका उतार लें। इन दोनों को अलग अलग पीस कर उसका पेस्ट बनाकर रख लें। इसके बाद 650 ग्राम काजू और 150 ग्राम पिस्ता मिश्रण में मिलाएं। दोनों मिश्रण को अलग-अलग पकाएं जब तक चीनी घुल न जाएं और के बाद इसमें इलाइची पाउडर डालें।इसे कड़ाही में से निकाल लें, काजू और पिस्ता की एक शीट बना लें और इसे बीच से रोल करें। सिल्वर लीफ से गार्निश करके सर्व करें।