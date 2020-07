प्रियंका चोपड़ा के घर आई नन्ही परी, जोनस और सोफी टर्नर बने माता-पिता नई दिल्ली। प्रियंका चोपड़ा के जेठ-जेठानी जो जोनस और सोफी टर्नर मम्मी पापा बन गए हैं। सोफी ने नन्ही परी को जन्म दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्ची का जन्म 22 जुलाई को लॉस एंजलिस के एक अस्पताल में हुआ है। टीएमजेड की रिपोर्ट के मुताबिक जो और सोफी ने बेटी का नाम विला जोनस रखा है। जो जोनस और सोफी टर्नर के प्रतिनिधियों ने लोगों को खबर की पुष्टि की और कहा, “सोफी टर्नर और जो जोनास अपने बच्चे के जन्म की घोषणा करते हुए प्रसन्न हैं।” ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का आखिरी ह्यूमन ट्रायल परीक्षण होगा भारत में पांच जगह रिपोर्ट्स के मुताबिक जो और सोफी यह स्पेशल मूमेंट एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने बच्ची के जन्म की खबर दोस्तों और परिवार को बताई है। महामारी के चलते जो और सोफी खास ध्यान रख रहे हैं कि उनके और बच्ची के आस-पास कौन आ-जा रहा है। जो और सोफी को अक्सर लॉस एंजलिस में घूमते हुए देखा जाता था। कुछ दिनों पहले दोनों आने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग करते नजर आए थे। फोटोज में सोफी बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही थीं। View this post on Instagram Happy Batday Birthman @joejonas @formerlymiked A post shared by Sophie Turner (@sophiet) on Aug 17, 2019 at 3:06pm PDT आपको बता दें जो और सोफी 29 जून 2019 को फ्रांस में शादी करने वाले थे। लेकिन उन्होंने पहले ही वेगस में बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड के बाद शादी कर ली। इस सीक्रेट शादी में कुछ दोस्त शामिल हुए थे। जो के माता-पिता को भी शादी की खबर इंटरनेट से पता चली थी। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com