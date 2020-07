पीएम नरेंद्र मोदी 1991 में कह दिया था, अयोध्या तभी दुबारा आऊंगा जब मंदिर निर्माण शुरू होगा अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया-संवारा जा रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार 5 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। वह राम जन्मभूमि क्षेत्र में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे। लेकिन, प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वे पूर्व केंद्रीय मुरली मनोहर जोशी के साथ नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर 1991 की बताई जा रही है जब वे रामलला के जन्मोत्सव में अयोध्या पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि उस वक्त जब पत्रकारों ने जब उनसे पूछा था कि वे दुबारा अयोध्या कब आएंगे? तो उन्होंने कहा था जब राम मंदिर बनेगा तब। 29 साल पहले अयोध्या पहुंचे थे पीएम अब जब राम मंदिर निर्माण की तारीख तय हो चुकी है और प्रधानमंत्री खुद भूमि पूजन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं तो यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने पहले कार्यकाल में भी अयोध्या नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद कई सवाल भी खड़े हुए थे। अब इस तस्वीर के वायरल होने के बाद अब यह कहा जा रहा है कि पीएम मोदी अपने वादे के अनुसार राम मंदिर के द्वार को खोलने जा रहे हैं। जन्मदिन विशेष : ड्रग्स की लत ने तबाह कर दिया था संजू बाबा का करियर 29 साल पहले की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल 29 साल पहले की इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी साथ दिख रहे हैं। इस तस्वीर को एक स्थानीय फोटोग्राफर महेंद्र त्रिपाठी ने खींचा था। महेंद्र त्रिपाठी का दावा है कि उन्होंने उस वक्त नरेंद्र मोदी से पूछा था कि वे दुबारा अयोध्या कब आएंगे? तब उन्होंने कहा था कि मंदिर बनने पर। अब वही होने जा रहा है जब 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com