प्रतापगढ़ में दलितों पर हमला : मुख्य आरोपी असगर अली समेत सभी पर लगेगा गैंगस्टर प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में दबंगों द्वारा दलितों की पिटाई के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में सीएम योगी ने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शासन के संज्ञान लेने बाद जिले के एसपी ने सभी आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें घटना में मुख्य आरोपी असगर अली समेत 9 दबंगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं एक आरोपी का इलाज चल रहा है, वह पुलिस कस्टडी में है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने कहा- चलिए, मिलकर सच के लिए सब साथ खड़े होते हैं मामला बाघराय थाना इलाके का है। यहां पुलिस कार्रवाई न होने नाराज दलित महिलाओं ने थाने का घेराव करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। सड़क पर घंटों तक धरना चलता रहा। महिलाएं पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए दंबगों की गिरफ्तारी औऱ एफआईआर की कॉपी देने की मांग करती रहीं। यही नहीं वह पुलिस अधीक्षक के आने पर ही जाम खत्म करने पर अड़ी रहीं। लाठी-डंडे, तलवार से दौड़ा-दौड़कर पीटा, फायरिंग बता दें कि यह पूरा मामला 27 जुलाई का है। यहां दबंगों ने दर्जन भर दलित युवकों को लाठी-डंडे और तलवार से दौड़ा-दौड़ा पीटा। उन्होंने फायरिंग करते हुए गांव में दबंगों ने सनसनी फैलाई। हमले में 9 घायल दलित युवकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन पुलिस ने सुबह तक गिरफ्तारी तो छोड़िए मुकदमा तक दर्ज नहीं किया था। प्रतापगढ़ पुलिस के इसी रवैये से दलित ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया और कई दलित थाने का घेराव करते हुए थाने के सामने जाम लगा दिए। नागपंचमी के दिन अखाड़े को लेकर शुरू कहासुनी पूरा विवाद नागपंचमी के दिन अखाड़े को लेकर शुरू हुआ। नागपंचमी के दिन अखाड़े में महेशगंज के आशिक अली, असगर अली कुश्ती प्रतियोगिता में दखल देने लगे। जिसके चलते दो पक्षों कहासुनी हुई, जिसमे मारपीट हो गई। उसी घटना का बदला लेने दबंगों ने सोमवार (27 जुलाई) को दर्जन भर दलितों पर हमला किया। गांव में घंटों तक तांडव करते रहे। काफी विरोध के बाद आखिरकार पुलिस ने केस दर्ज किया और कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां शुरू की। दबंगों की पिटाई में ये हुए घायल इस हमले में अमृतलाल, जयचंद, पिंटू, बृजलाल, अरविंद, मोहित, सुकलाल, बृजलाल समेत 9 लोग घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए सीएचसी, बाघराय में भर्ती कराया गया है। इनमें से 4 लोगों को गंभीर हालत में प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर किया गया है।