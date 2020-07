बदमाश विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कानपुर। कानपुर पुलिस मारे गए बदमाश विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने दीप की संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति लेने के लिए अदालत में एक आवेदन दिया है। उल्लेखनीय है कि दीप प्रकाश दुबे 3 जुलाई की घटना के बाद से ही फरार चल रहा है, जब उसके भाई विकास और अन्य आरोपियों ने बिकरू गांव में एक मुठभेड़ में आठ पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अमेरिका की बायोटेक कंपनी Moderna की वैक्सीन को मिली बड़ी कामयाबी एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस के कहने के बाद भी दीप ने खुद को पुलिस के सामने पेश नहीं किया है। वह अब भी फरार है। हमने उसकी संपत्ति को कुर्क करने की अनुमति लेने के लिए अदालत में एक आवेदन दिया है। जैसे ही हमें अनुमति मिलेगी हम जरूरी कदम उठाएंगे। गौरतलब है कि मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की मां सरला दुबे पहले ही मीडिया के माध्यम से अपने छोटे बेटे दीप प्रकाश दुबे से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का आग्रह कर चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि दीप पुलिस के सामने आ जाओ वरना तुम्हें और परिवार को मार दिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत के भाई को मनी लांड्रिंग मामले में पूछताछ के लिये ईडी का समन पुलिस ने दीप प्रकाश दुबे की गिरफ्तारी के लिए कोई भी सूचना देने पर 20 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की है। दीप प्रकाश की पत्नी अंजलि, उसके बच्चे और उसकी मां लखनऊ में कृष्णा नगर इलाके में इंद्रलोक कॉलोनी में रहते हैं और पुलिस ने उनसे कई बार पूछताछ की है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com