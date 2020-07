राज्यपाल कलराज मिश्रा ने स्वतंत्रता दिवस ‘एट होम’ समारोह को किया रद्द जयपुर| राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच राज्यपाल कलराज मिश्रा ने स्वतंत्रता दिवस ‘एट होम’ समारोह को रद्द कर दिया है। राजभवन की ओर से जारी बयान में कोरोना वायरस महामारी को वजह बताया गया है। बसपा ने राजस्थान उच्च न्यायालय का खटखटाया दरवाजा, बागी विधायक ने भी दायर की याचिका राजभवन की ओर से कहा गया है कि कोरोना वायरस केसों में तेजी की वजह से इस साल राजभवन में आयोजित होने वाला वार्षिक ‘एट होम’ कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। माना जा रहा है कि इसके जरिए राज्यपाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इशारा कर दिया है कि विधानसभा सत्र बुलाए जाने को लेकर एक बार फिर उनका प्रस्ताव ठुकराया जा सकता है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com