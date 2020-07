राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के कांग्रेस विधायकों को जैसलमेर किया शिफ्ट जयपुर। पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट की बगावत के बाद से शुरू हुआ राजस्थान का सियासी संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के कांग्रेस विधायकों को जैसलमेर शिफ्ट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जयपुर के होटल फेयरमाउंट में शुक्रवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद उन्हें चार्टर विमानों के जरिए जैसलमेर भेजा जा सकता है। कांग्रेस विधायकों के अगले 15 दिनों तक विधायकों के जैसलमेर में ही बाड़े बंदी में रहने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी की लगातार बदहाली के लिए UPA जिम्मेदार? मनीष तिवारी ने किए ये 4 सवाल रिपोर्ट्स के मुताबिक, विधायकों को अपना सामान पैक करने के लिए बोल दिया गया है। दरअसल, कहा जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत विधायकों को जयपुर से दूर रखना चाहते हैं क्योंकि कुछ विधायकों पर अभी भी संदेह है। हालांकि अभी तक किसी भी विधायक को यह नहीं बताया गया है कि उन्हें कहां शिफ्ट किया जा रहा है। विधायकों को केवल अपनी आईडी तैयार रखने और कपड़े पैक करने के निर्देश दिए गए हैं। कुवैत ने सख्त कदम उठाते हुए भारत सहित इन देशों के नागरिकों के प्रवेश पर रोक परिजनों को घर भेजने के लिए बोला गया प्राप्त जानकारी के मुताबिक, विधायकों को अपना सामान पैक करने के साथ-साथ परिजनों को घर भेजने के लिए बोला गया है। माना जा रहा है कि कुल 3 चार्टर विमानों पर सवार होकर ये विधायक जैसलमेर जाएंगे। वहीं, यह अभी तक तय नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य मंत्री जैसलमेर जाएंगे या नहीं। हालांकि ज्यादा संभावना उनके जयपुर में ही रुके रहने की है। बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए विधानसभा सत्र बुलाने के लिए आदेश दिया है और 14 अगस्त को राज्य का विधानसभा सत्र होगा। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com