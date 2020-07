राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच आज गहलोत सरकार ने बुलाई कैबिनेट की बैठक राजस्थान। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच आज अशोक गहलोत सरकार की अहम बैठक होने जा रही है। यह बैठक 10 बजे सीएम आवास पर होगी। माना जा रहा है कि अशोक गहलोत केबिनेट राज्यपाल के पास एक बार फिर विधान सभा का सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव भेजने पर मुहर लगा सकती है। इसके साथ ही विभिन्न समसामयिक मुद्दों,कोरोना महामारी नियंत्रण भी होगी चर्चा हो सकती है। इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्यपाल कलराज मिश्र के संबंध में बात की। यह जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने दी। उन्होंने कहा, “मैंने कल प्रधानमंत्री से बात की और उन्हें राज्यपाल के व्यवहार के बारे में बताया। मैंने उनके साथ उस पत्र के संबंध में भी बात की जो मैंने उन्हें 7 दिन पहले लिखा था।” पुडुचेरी : एनआर कांग्रेस के महासचिव वी. भालन का निधन, कोरोना वायरस से थे पीड़ित इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे पत्र में सरकार गिराने का आरोप लगाया था। साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम का भी जिक्र किया। हाल ही में कांग्रेस ने एक ऑडियो जारी किया था जिसमें पार्टी ने दावा था कि शेखावत की आवाज है और वह सरकार गिराने के लिए बातचीत कर रहे हैं. इस मामले की जांच राजस्थान पुलिस कर रही है। गहलोत ने पत्र में कहा था, ”प्रिय श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपका ध्यान कई राज्यों में चुनी हुई सरकारों को लोकतांत्रित मर्यादाओं के विपरीत हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से गिराने के लिए किए जाने रहे कुत्सित प्रयासों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा।” कश्मीर के अलगाववादी नेता शाह गिलानी को पाकिस्तान ने दिया सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्होंने कहा, ”कोविड 19 महामारी के इस दौर में जीवन रक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में राजस्थान में चुनी हुई सरकार को गिराने का कुप्रयास किया जा रहा है। इस कृत्य में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी के अन्य नेता एवं हमारे दल के कुछ अति महात्वाकांक्षी नेता भी शामिल हैं।” Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com