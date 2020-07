सीएम अरविंद केजरीवाल बोले- दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दोबारा लॉकडाउन नहीं लगेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है और यह एक संतुष्टि देने वाली बात है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस मरीजोंका रिकवरी रेट बढ़कर 88 प्रतिशत हो गया है और सिर्फ 9 प्रतिशत ही एक्टिव केस बचे हैं जबकि 2-3 प्रतिशत लोगों की जान गई है। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में मौतों के आंकड़े में कमी आई है। सोना की कीमत में आया भारी उछाल, चांदी भी रिकॉर्ड की ऊंचाई पर दिल्ली में कोरोना वायरस के केस पिछले एक महीने में तेजी से घटे हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार ने मिलकर दिल्ली में कोरोना को काबू करने के लिए काम किया है जिसका नतीजा दिखा है। दिल्ली में अबतक कोरोना वायरस के कुल 130606 मामले आए हैं जिसमें 114875 लोग ठीक हो चुके हैं और एक्टिव मामले 11904 बजे हैं। कोरोनावायरस की वजह से दिल्ली में अबतक 3827 लोगों की जान गई है। हालांकि देशभर में कोरोना का संक्रमण अभी काबू में नहीं आया है और मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देशभर में कोरोना वायरस के 49931 नए केस दर्ज किए गए हैं और देश में अब कुल कोरोना वायरस मामलों का आंकड़ा बढ़कर 1435453 हो गया है। डीजल की बढ़ी कीमत पर 2 दिन बाद लगी ब्रेक, जानें आज की कीमत कोरोना के संक्रमण की वजह से देशभर में लोगों की जान जा रही है और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे के दौरान देशभर में कोरोना वायरस की वजह से 708 लोगों की जान गई है और अबतक यह वायरस देश में कुल मिलाकर 32771 लोगों की मौत का कारण बन चुका है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com