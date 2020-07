रिश्तों को बनाना है मजबूत तो दूसरों की बातें सुनना सीखें लाइफ़स्टाइल डेस्क। रिश्ते बनाना ही नहीं, उन्हें निभाना भी एक कला है। कई बार लोग अजनबियों के साथ बहुत अपनापन महसूस करने लगते हैं तो कई बार अपनों को वर्षों तक नहीं समझ पाते। ऑस्ट्रेलिया के जाने-माने मनोवैज्ञानिक दंपति एमिली और लॉरेन्स एलिसन रिश्तों की सफलता के लिए एक-दूसरे की बातें सुनने के हुनर को सबसे अहम करार दिया है। उनका कहना है कि हमेशा अपने विचार पर अड़े रहने के बजाय दूसरों को सुनने और समझने की छोटी-सी कोशिश दूरियां मिटाने में मददगार साबित हो सकती है। हालांकि, ज्यादातर लोगों के लिए यह काफी मुश्किल भरा काम है। लेकिन अगर आप घनिष्ठता बरकरार रखने का हुनर सीख गए तो लोगों के साथ ज्यादा अच्छी और महत्वपूर्ण बातचीत कर सकेंगे। एमिली और लॉरेन्स ने कहा कि दो लोगों को आपस में जोड़े रखने के लिए चार चीजें सबसे अहम हैं। पहली ईमानदारी, दूसरी सहानुभूति, तीसरी स्वायत्तता और चौथी सुनने-समझने की कला। चारों चीजे मिलकर दूसरों के साथ होने वाली मुलाकातों में मिठास घोलती हैं। यही नहीं, रिश्तों से अक्सर इनसान जो उम्मीदें पालती है, उनके भी पूरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com