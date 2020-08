विराट कोहली की मुश्किलें बढ़ी, गिरफ्तारी के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर चेन्नई। भारतीय कप्तान विराट कोहली ऑनलाइन गैंबलिंग को लेकर बड़े विवाद में फंस गए हैं। मद्रास हाई कोर्ट में भारतीय कप्तान को गिरफ्तार करने के लिए याचिका डाली गई है। उन पर आरोप है कि वह ऑनलाइन गैंबलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। इस याचिका में कोर्ट से उन ऐप्स को बैन करने की मांग की गई है, जहां ऑनलाइन गैंबलिंग की जाती है। याचिका में तर्क दिया गया है कि इसका युवाओं पर गलत असर हो रहा है। इसमें आगे कहा गया है कि ऑलनाइन गैंबलिंग की यह ऐप प्रमोशन के लिए क्रिकेटर विराट कोहली और एक्ट्रेस तमन्ना का इस्तेमाल करती हैं। ब्रिटेन महात्मा गांधी के सम्मान में जारी कर सकता है एक विशेष सिक्का गैबलिंग के चक्कर में बच्चा कर चुका है आत्महत्या चेन्नई के ही एक वकील ने हाई कोर्ट में यह याचिका डाली है। वकील के मुताबिक ऐसी चीजों को बढ़ावा देने वाले स्टार्स को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस याचिका में आगे बताया गया है कि ऐसी ही एक ऐप पर जुआ खेलने के लिए एक युवा ने पैसे लिए थे, लेकिन जब वह पैसे चुका नहीं पाया तो उसने आत्महत्या कर ली। इस केस की सुनवाई चार अगस्त यानी मंगलवार को होगी। सुशांत और रिया की फिल्म के डायरेक्टर ने दिया बिहार पुलिस को बयान असम में बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं कोहली कोहली लॉकडाउन के समय से ही मुंबई में अपने घर पर रहे हैं। पिछले कुछ समय से वह सोशल मीडिया पर ही ब्रैंड्स का प्रमोशन कर रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को उन्होंने असम में बाढ़ पीड़ितों की मदद का ऐलान किया था। एक बयान में विराट और अनुष्का शर्मा ने कहा कि वे राहत कार्य में शामिल 3 संगठनों – एक्शन ऐड इंडिया, रैपिड रेस्पांस और गूंज की मदद कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बॉलीवुड में छिड़ी बहस दुखी नसीरुद्दीन शाह उन्होंने आगे कहा कि हमारा देश कोरोना वायरस महामारी का सामना कर रहा है, इसी बीच असम और बिहार के लोग बाढ की विभीषिका का भी सामना कर रहे हैं, जिससे कई लोगों की जिंदगी और आजीविका प्रभावित हुई है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com