सुशांत की बहन ने पीएम मोदी से मांगी मदद, बोलीं- जल्द कराएं सुसाइड केस की जांच नई दिल्ली। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने पीएम नरेंद्र मोदी से एक्टर के सुसाइड केस की तत्काल जांच की मांग की है। उन्होंने इस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें लिखा कि मेरा दिल कहता है कि आप सच के साथ खड़े होते हैं। हम बहुत ही सामान्य परिवार से हैं। जब मेरे भाई बॉलीवुड में थे उनके पास कोई गॉडफादर नहीं था और न ही हमारे पास इस तरह की कोई शख्सियत है। View this post on Instagram I am sister of Sushant Singh Rajput and I request an urgent scan of the whole case. We believe in India's judicial system & expect justice at any cost. @narendramodi @PMOIndia #JusticeForSushant #SatyamevaJayate A post shared by Shweta Singh kirti (@shwetasinghkirti) on Jul 31, 2020 at 7:17pm PDT उन्होंने आगे लिखा कि आप से निवेदन है कि आप तत्काल इस केस की जांच कराएं और इस बात का सुनिश्चित करें कि हर चीजें सही तरीके होंगी। सबूतों के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। उम्मीद है कि न्याय की जीत होगी। इस पोस्ट को शेयर करते हुए श्वेता ने कैप्शन में लिखा कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की बहन हूं और मैं पूरे मामले की तत्काल जांच का अनुरोध करती हूं। हमारा भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है और न्याय की उम्मीद करते हैं। श्वेता ने इस पोस्ट को पीएम नरेंद्र मोदी, पीएमओ इंडिया को टैग किया है। बता दें कि श्वेता भाई सुशांत को लेकर कुछ न कुछ पोस्ट शेयर करती रहती हैं। इससे पहले उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर लिखा कि चलिए, साथ में सच्चाई के लिए खड़े होते हैं। इसके साथ ही श्वेता ने फैन्स से अपील की है कि वह किसी के लिए भी अपशब्द का इस्तेमाल न करें। इंसाफ की लड़ाई लड़नी है तो साथ खड़े होते हैं। सुशांत के पिता केके सिंह ने एफआईआर में रिया पर आरोप लगाया कि सुशांत के सारे बैंक अकाउंट्स और कार्ड्स, रिया और उनके परिजनों के कंट्रोल में थे। सुशांत ने कई बार बताया कि ये लोग उसे पागल खाने में डालना चाहते थे और वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। सुशांत जब अपनी बहनों से मिलने गए तो रिया ने उनपर मुंबई वापस आने का दबाव डाला। इसके बाद सुशांत से परिवार की बातचीत भी कम होने लगी।