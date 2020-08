बढ़ती उम्र के असर को थामने का काम करती हैं ये नेचुरल चीज़ों लाइफ़स्टाइल डेस्क। बढ़ती उम्र के साथ चेहरे और शरीर में होने वाले बदलाव वैसे तो लाजमी हैं लेकिन कहीं न कहीं ये टेंशन जरूर बढ़ा देते हैं। लंबे समय तक खूबसूरत और जवां दिखने के लिए महिलाएं कई तरह के प्रोडक्ट्स यूज करने के साथ ट्रीटमेंट्स भी लेती हैं लेकिन उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि इन सारी चीज़ों के कहीं न कहीं साइड इफेक्ट भी होते हैं वहीं अगर आप इसके बदले नेचुरल चीज़ों को अपनाएं तो वे लॉन्ग लॉस्टिंग होते हैं। इतना ही नहीं वो खूबसूरती बढ़ाने के साथ आपको चुस्त-दुरूस्त भी रखते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं और कैसे इनका इस्तेमाल करना चाहिए, जानने के लिए यहां डालें एक नजर। ग्रीन टी इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। जो आपकी स्किन को फ्री रेडिकल्स डैमेज से बचाते हैं। इसे आपकी स्किन की इलैस्टिसिटी बनी रहती है और आप लंबे वक्त तक जवां-जवां नज़र आती हैं। इसलिए दिन में एक बार इसे जरूर पिएं। आप चाहें तो ग्रीन टी-बैग लें और इसे अच्छी तरह एक कप पानी में उबाल लें। ठंडा होने पर इसे छानकर लें। एक तौलिए या रुमाल को इसमें डुबोकर निचोड़ लें. इसे अपने चेहरे पर रखें और बीच-बीच में थपथपाएं। 10 मिनट बाद धो लें। संतरा इसमें मौजूद विटामिन C फ्री रेडिकल्स से स्किन को होने वाले डैमेज से बचाता है और साथ ही कॉलेजन प्रोडक्शन को बेहतर बनाता है। पॉसिबल हो तो रोजाना एक संतरा खाएं या इसके छिलके से बने फेस फैक का हफ्ते में दो बार इस्तेमाल जरूर करें। अंडा इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन्स और ज़िंक एज़िंग की निशानियां दूर रखने में काफी असरदार होते हैं। ये स्किन की इलैस्टिसिटी को मजबूत बनाकर झुर्रियां और फान लाइन्स को खत्म करता है। हफ्ते में दो बार एग व्हाइट में आधा चम्मच मिल्क क्रीम और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर लगाएं। सूखने पर इसे हटाकर चेहरा अच्छी तरह धो लें। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com