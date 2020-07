गर्लफ्रेंड अंकिता बोली- ‘मैं डंके की चोट पर बोल सकती हूं वो डिप्रेशन में नहीं था’ नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत को गुज़रे हुए 45 दिन बीत चुके हैं। करीब डेढ़ महीने बाद अब आखिरकार उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है। अंकिता ने खुले तौर पर ये दावा किया है कि सुशांत सिंह डिप्रेशन में नहीं थे। अंकिता के मुताबिक सुशांत उन लोगों में से नहीं थे जो परेशान होकर सुसाइड कर लें, वो बहुत खुशमिजाज़ लड़के थे। रिपब्लिक टीवी को दिए इंटरव्यू में अंकिता ने कहा, ‘किसी के लिए भी डिप्रेशन जैसे शब्द का इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बात है। सुशांत ऐसा नहीं था जो किसी भी बात से परेशान हो जाए और आत्महत्या कर ले’। कोरोना वायरस महामारी के बीच फेसबुक ने की 11% रेवेन्यू की ग्रोथ अंकिता ने कहा, ‘जब ये न्यूज आई कि उसने आत्महत्या कर ली तो मुझे ये बात अपनाने में ही वक्त लगा। सुशांत आत्महत्या करने वालों में से नहीं था। जब तक मैं कुछ सोच पाती कि क्या हुआ उतनी देर में तो 15 मिनट में ही उसकी फोटोज़ वायरल होने लगीं, जिसके साथ बताया जा रहा था कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली। ये कहा जाने लगा कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी वो डिप्रेशन में था। जब मैं और सुशांत साथ थे हमने इससे खराब दौर देखा था, लेकिन हम दोनों उससे निकल गए। वो किसी भी बात से अपसेट हो सकता था पर डिप्रेशन में नहीं जा सकता’। सुशांत की मौत के मामले में मिले अहम सबूत, बिहार पुलिस ले सकती है रिया की गिरफ्तारी का वारंट ‘जब हमने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था तब उसने अपनी डायरी में लिखा था कि वो अगले 5 सालों में क्या क्या करना चाहता है और यकीन मानिए उसने 5 साल में वो सब हासिल भी कर लिया था जो वो चाहता था। मैं डंके की चोट पर कह सकती हूं कि वो डिप्रेशन में नहीं जा सकता। वो जहां से आता था, वो बहुत सारे लोगों की प्रेरणा था। ये बहुत दुख की बात है कि सब कह रहे हैं वो डिप्रेशन में था। वो एक महत्वकांक्षी लड़का था, बच्चे जैसा था, वो खेती करना चाहता था। वो कहता था कि अगर कुछ नहीं हो पाया तो मैं शॉर्ट फिल्म बनाया करूंगा। मैं लोगों से कहना चाहती हूं कि वो डिप्रेज्ड लड़का नहीं था’। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com