सुशांत सिंह केस में अंकिता लोखंडे ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'डंके की चोट पर कहती हूं वो…' मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के करीब डेढ़ महीने बाद उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने चुप्पी तोड़ी है। बता दें कि सुशांत और अंकिता सात साल तक रिलेशनशिप में थे। अब अंकिता ने कहा कि वह डंके की चोट पर कहती हैं कि सुशांत ऐसा शख्स नहीं था जो डिप्रेशन में हो सकता था। साथ ही अंकिता उन लोगों पर भी भड़कती दिखीं। जो अलग अलग थ्योरी बता रहे हैं। एक चैनल से बातचीत में अंकिता ने कहा कि 'मैंने ये जानने की कोशिश की कि कैसे 15 मिनट में सुसाइड घोषित कर दिया जाता है, कह रहे हैं सुसाइड है। फोटो, वीडियो सब लीक हो गया। उन्होंने कहा कि मैं जितना सुशांत को जानती हूं वो डिप्रेस्ड शख्स नहीं था। किसी के लिए भी डिप्रेशन जैसे शब्द का इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बात है। सुशांत ऐसा नहीं था कि किसी भी बात से परेशान हो जाए और आत्महत्या कर ले। अंकिता कहती हैं कि 'जब ये खबर आई कि उसने आत्महत्या कर ली तो मुझे ये मानने में ही वक्त लगा। सुशांत आत्महत्या करने वालों में से नहीं था। ये कहा जाने लगा कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी वह डिप्रेशन में था। ये काफी दुखी करने वाला है कि लोग एक कहानी बना लेते हैं। अलग अलग बातें बना रहे हैं। किसी को पता भी था कि सुशांत क्या था। रिया चक्रवर्ती बोलीं- भगवान और न्याय पर पूरा भरोसा, सत्यमेव जयते, देखें Video सब अपनी बातें लिख बोल रहे हैं। दुख होता है ये सब देखकर। जो लोग कह रहे हैं कि वो डिप्रेशन में था बता दूं कि मैं और सुशांत साथ थे हमने इससे खराब दौर देखा था, लेकिन हम दोनों उससे निकल गए। वो किसी भी बात से अपसेट हो सकता था पर डिप्रेशन में नहीं जा सकता।' अंकिता बताती हैं कि 'जब हम एक दूसरे को डेट कर रहे थे तब उसने अपनी डायरी में लिखा था कि वो अगले पांच सालों में क्या क्या करना चाहता है। यकीन मानिए उसने पांच साल में वो सब हासिल भी कर लिया था जो वो चाहता था। वह एक छोटी सी जगह से आकर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा। वह बहुत सारे लोगों की प्रेरणा था।' अंकिता आगे कहती हैं कि 'वह एक बच्चे की तरह था। छोटी छोटी चीजें देखकर खुश हो जाता था। हां वह खेती करना चाहता था। वह कहता था कि अगर कुछ नहीं हो पाया तो मैं शॉर्ट फिल्म बनाया करूंगा। मैं लोगों से कहना चाहती हूं कि वह डिप्रेशन में जाने वाला लड़का नहीं था।' हाल ही में उन्होंने रिया चक्रवर्ती के सुशांत को छोड़कर जाने पर अपना रिएक्शन दिया है। अंकिता ने बताया कि 'मैं रिया और सुशांत के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मुझे नहीं पता क्या हुआ और मैं कोई नहीं होती इस बारे में बोलने वाली। लेकिन सुशांत के परिवार के मैं साथ हूं क्योंकि अगर आप किसी पर आरोप लगाते हो तो आपके पास जरूर कोई प्रूफ होगा। तो मैं सुशांत के परिवार के साथ हूं'। रिया के छोड़कर जाने पर अंकिता ने कहा कि मुझे पता चला कि रिया 8 जून को उन्हें छोड़कर चली गई थी। लेकिन मेरा कंसर्न रिया नहीं हैं। मेरा कंसर्न सुशांत और उनका परिवार है। लेकिन अगर आपको उन्हें पता चला कि सुशांत ठीक नहीं है तो आप ऐसे कैसे किसी को छोड़कर जा सकते हो। आपको उनके पैरेंट्स को बताना चाहिए था। मैं होती तो ये करती। कोई नहीं कह रहा है कि आप रहो पर आप परिवार को बता सकते थे। लेकिन अकेले नहीं छोड़ना था'।