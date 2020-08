आंध्र प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता व पूर्व मंत्री की कोरोना वायरस से मौत अमरावती। आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता 60 वर्षीय माणिक्याला राव की शनिवार को कोरोना से मौत हो गई है। अभी कुछ दिन पहले ही माणिक्याला राव की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। विजयवाड़ा के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। माणिक्याला राव चंद्रबाबू नायडू के कैबिनेट में भी सदस्य रह चुके हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को 10,000 से अधिक मामले सामने आये और कुल मामलों की संख्या 1,40,933 हो गयी। शुक्रवार सुबह नौ बजे तक पिछले 24 घंटे में राज्य में कोविड-19 के 10,376 मामले सामने आये हैं जो राज्य में संक्रमण के मामलों की अब तक की सर्वाधिक संख्या है। नागरी लिपि परिषद ने नई शिक्षा नीति 2०2० का किया समर्थन, लागू करने का दायित्व सरकार का राज्य में पिछले तीन दिन में संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है और मामलों की दर अचानक से 7.22 प्रतिशत बढ़ गयी। आंध्र प्रदेश में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 10,167 मामले सामने आये थे और बुधवार को 10,093 नये संक्रमित मरीज सामने आये। अब यह राज्य महाराष्ट्र के बाद दूसरा एकमात्र राज्य है जहां एक दिन में सामने आने वाले मामलों की संख्या पांच अंकों में है। ताजा स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में संक्रमण से मौत के 68 नये मामलों के साथ कुल मृतक संख्या 1,349 हो गयी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 3,822 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। कुल मिलाकर अब तक 63,864 संक्रमित सही हो गये हैं और 75,720 मरीजों का उपचार चल रहा है या वे घरों में पृथक-वास में हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com