रक्षा बंधन पर सिर्फ 1110 रुपये में इलेक्ट्रिक स्कूटर बहन को करें गिफ्ट, हो जाएगी खुश

नई दिल्ली। कोरोना काल में दो-पहिया वाहन की डिमांड सबसे अधिक बढ़ गई है। कस्टमर की डिमांड को देखते हुए ऑटोमोबाइल कंपनी भी कई ऑफर पेश कर रही है। Ampere Vehicles लीज प्लान लेकर आई है, जिसके तहत कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर को प्रति माह 1,110 रुपये देकर घर ला सकते हैं। इसके तहत आप स्टैंडर्ड EMI से कम कीमत पर ऐम्पियर का इलेक्ट्रिक स्कूटर घर ला सकते हैं। इस स्कूटर को लीज प्रोग्राम के तहत लेने पर आपको हर महीने 1,110 रुपये ही देने होंगे। अगर इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करें तो भारत में साल 2019 में इन्हें खूब प्रमोट किया गया है। इन वाहनों से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। फिलहाल ऐम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए यह लीजिंग प्रोग्राम 1 अगस्त से बेंगलुरु में शुरू होगा। इसके बाद इस साल के आखिर तक यह सुविधा पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई और कोचीन में भी शुरू कर दी जाएगी। इस तरह उठाएं स्कीम का लाभ Ampere V48 इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 34,249 रुपये है, जिसकी मंथली EMI 1,610 रुपये है। अगर आप इस स्कूटर को लीज प्रोग्राम के तहत लेते हैं, तो इसके लिए आपको हर महीने सिर्फ 1,110 रुपये ही देने होंगे। इसी तरह Ampere का Zeal इलेक्ट्रिक स्कूटर फाइनैंस कराने पर इसकी EMI 3,020 रुपये होगी, जबकि लीज पर इसे 2,220 रुपये मंथली पेमेंट पर लिया जा सकता है। इस स्कूटर की खासियत है कि यह सिंगल चार्ज में 75 किमी की दूरी तय कर लेता है। इस तरह करें बुक ऐम्पियर का इलेक्ट्रिक स्कूटर लीज पर लेने के लिए OTO Capital की वेबसाइट जाएं। वेबसाइट के अलावा डीलरशिप के माध्यम से बुक कर सकते हैं। कंपनी स्कूटर की होम डिलीवरी भी कर रही है। नॉर्मल गाड़ी की तरह डॉक्युमेंटेशन प्रॉसेस को करना होगा पूरा। डॉक्युमेंट प्रॉसेस होने के 48 घंटे बाद ग्राहक को उसका इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल जाएगा।