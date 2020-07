ट्रोलर ने अमिताभ बच्चन को लिखा ‘काश आप कोरोना से मर जाते’, भड़के बिग बी बोले- हे, मिस्टर अज्ञात… मुंबई। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का इन दिनों कोरोना वायरस के चलते अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिस समय अमिताभ बच्चन को प्यार, प्रार्थना और शुभकामनाओं की जरूरत है, ऐसे समय में सोशल मीडिया पर कुछ लोग हैं जोकि नफरत फैला रहे हैं। ये यूजर्स अमिताभ के प्रति नफरत भरे मैसेज भेजकर बिग बी और उनके चाहने वालों को परेशान कर रहे हैं। बता दें कि अमिताभ बच्चन 11 जुलाई से मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने नए ब्लॉग में उस ट्रोल को करारा जवाब दिया है, जिसने लिखा था कि काश आपकी कोरोना वायरस से मौत हो जाती। बिग-बी ने लिखा, ‘वे मुझे बताते हुए लिखते हैं… काश आपका कोरोना से निधन हो जाता।’ बच्चन ने ट्रोल को संबोधित करते हुए अपने नोट की शुरुआत की कि अगर एक्टर की मौत हो जाती है तो वह क्या खो देगा? उन्होंने लिखा कि ‘हे मिस्टर अज्ञात.. आप अपने पिता का नाम भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपका पिता कौन है? केवल दो चीजें हैं, जो हो सकती हैं या तो मैं मर जाऊंगा या मैं जीवित रहूंगा। अगर मैं मरता हूं तो तुम एक सेलिब्रिटी पर भड़ास निकालने और उन्हें कोसने का काम आगे नहीं कर पाओगे। आपके लिखे हुए को नोटिस करने वाला कोई नहीं होगा।’ इसके आगे अमिताभ बच्चन ने और करारा जवाब देते हुए लिखा कि अगर भगवान की दया से मैं जिंदा बच गया तो तुम केवल मेरा ही नहीं, बल्कि मेरे नौ करोड़ से ज्यदा फॉलोवर्स का गुस्सा झेलोगे। मुझे उन्हें अभी यह बताना है और अगर मैं बच गया तो बताऊंगा। मेरे फैन्स पूरी दुनिया में हैं। पश्चिम से लेकर पूर्व तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर जगह हैं। गौरतलब है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दोनों को अस्पताल में डिस्चार्ज कर दिया गया है। दोनों अस्पताल से घर भी पहुंच गई हैं। जबकि अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com