गृह मंत्री अमित शाह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना आशुतोष टंडन ने की नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है। गृह मंत्री ने ट्वीट में बताया कि उन्होंने शुरुआती लक्षण दिखने के बाद जांच कराई थी जिसमें वह कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। शाह ने बताया कि उनकी तबियत ठीक है लेकिन वह डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। गृह मंत्री ने हाल ही में संपर्क में आए सभी लोगों से जांच कराने के लिए भी कहा है। प्रभु से आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ! https://t.co/1lzbc65JHL — Ashutosh Tandon (@GopalJi_Tandon) August 2, 2020 इस खबर के आने के बाद नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री आशुतोष टंडन ने ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह के शीघ्र स्वस्थ्य होने की कामना की है। लोग शाह के जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं।