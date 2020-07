रिया चक्रवर्ती को अंतरिम जमानत मिलनी मुश्किल! लटकी गिरफ्तारी की तलवार पटना। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद बिहार पुलिस की टीम मुंबई पहुंचकर जांच कर रही है। पटना सिटी एसपी विनय तिवारी ने बताया कि पुलिस मुम्बई पहुंचकर जांच कर रही है। जांच फिलहाल प्रारंभिक चरण में है। FIR में जिन बातों का जिक्र है उन सभी पहलुओं पर टीम जांच करेगी। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बारे में सीटी एसपी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पूछताछ होगी। अभी जांच चल रही है कब होगी अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मुंबई पुलिस मामले में सहयोग कर रही है। इन सबके बीच खबर है कि रिया चक्रवर्ती अंतरिम जमानत के लिए आवेदन करेंगी, लेकिन इसमें रिया के सामने कई मुश्किलें भी हैं। पटना हाई कोर्ट 6 अगस्त तक है बंद पटना हाईकोर्ट के सीनियर वकील ने बताया कि दरअसल पटना हाई कोर्ट के 120 स्टाफ कोरोना संक्रमित हैं इसलिए यहां छह अगस्त तक छुट्टी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी चार अगस्त को खुलेगा। ऐसे में पटना हाई कोर्ट में 6 अगस्त को और सेशन कोर्ट में 4 अगस्त के बाद ही रिया पटना में बेल फाइल कर सकती हैं। हालांकि रिया के पास दो ऑपशन हैं। पहला ये कि या तो मुंबई में फाइल कर दें या फिर सुप्रीमकोर्ट जा सकती हैं ये कहते हुए कि पूरा उनके लिए बंद है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com