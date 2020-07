मास्क पहने हुये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- दो हफ्ते में दे सकते है खुशखबरी वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए मास्क पहनना शुरू कर दिया है और कहा कि इस साल के अंत तक कोरोना की वैक्सीन तैयार होने की पूरी संभावना है। डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी केरोलिना के मतदाताओं को यह दिखाने की कोशिश की वो महामारी से लड़ने के लिए तत्पर है। ट्रंप ने कहा कि मैं सभी अमेरिकी लोगों पर विश्वास करता हूं और सलाह देता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साफ-सफाई बरकरार रखें, भीड़-भाड़ जैसे इलाकों और बार से दूरी बनाए रखें और जब उचित हो तो मास्क पहनें। धारा 370 को हटे 1 साल पूरा होने को, घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तान? डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी केरोलिना के फुजीफिल्म प्लांट के यात्रा के दौरान ये बात कही, जहां वैक्सीन बनाने को लेकर काम चल रहा है। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक जगहों पर दूसरी बार मास्क पहना, पहली बार तब पहना था जब इस महीने की शुरुआत में वॉशिंगटन के पास वॉल्टर रीड मेडिकल सेंटर का दौरा करने गए थे। वैक्सीन बनने के सवाल पर कहा कि मैंने कई सकारात्मक बातें सुनी हैं लेकिन साल के अंत तक वैक्सीन तैयार होने की पूरी संभावना नजर आती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 के इलाज के संबंध में मुझे लगता है कि अगले दो हफ्तों में हमारे पास कहने के लिए वास्तव में कुछ बहुत अच्छी खबर होगी। अगले दो सप्ताह में कुछ घोषणाएं होंगी। भारत ने कोरोना टेस्ट के मामले में रफ्तार जारी, दूसरे दिन 5 लाख से ज्यादा लोगों की हुई जांच व्हाइट हाउस ने बताया कि जून से लेकर अबतक अमेरिका संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे कोरोना की स्थिति को लेकर अमेरिका दुनिया पहले स्थान पर पहुंच गया है। ट्रंप के आंतरिक चक्र के वरिष्ठ अधिकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com