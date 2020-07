अंबाला एयरबेस स्टेशन के आसपास के गांवों में धारा 144 लागू अंबाला। पांच राफेल फाइटर विमान आज दोपहर अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। इसकेे लिए कड़ी सुरक्षा की गई है। एयरफोर्स स्टेशन क्षेत्र और आसपास के चार गांवों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दिया गया है। एयरफोर्स स्टेशन की ओर जानेवाली सड़कों की सुबह से ही नाकेबंदी की गई है। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास सुरक्षा कड़ीे कर दी गई है। सेना और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को एयरफोर्स स्टेशन के आसपास बने मकानों की छतों पर चढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। बलदेव नगर, गरनाला, बरनाला, धूलकोट, पंजोखरा गांवों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाया गया है। अंबाला स्टेशन के आसपास फोटोग्राफी करने पर भी रोक लगा दी गई है। सीएम अशोक गहलोत के भाई को मनी लांड्रिंग मामले में पूछताछ के लिये ईडी का समन अंबाला एयरबेस स्टेशन के आसपास के साथ-साथ पूरे अंबाला छावनी क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी है। अंबाला एयरबेस के आसपास के क्षेत्र में पुलिस के जवान तैनात हैं। एयरबेस की ओर जानेवाली सड़कों की नाकेबंदी जैसी कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के जवान इन सड़कों पर तैनात हैं और वाहनों को एयरबेस की ओर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रशासन और पुलिस ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के चार गांवाें में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। बाकायदा पुलिस ने उद्घोषणा कर लोगों को जागरूक किया है। इन गांवों और इनके आसपास पुलिस के जवान तैनात हैं। एसपी अभिषेक जोरवाल ने बलदेव नगर, अंबाला कैंट और पंजोखरा के थाना प्रभारियों को आदेश दिए हैं कि लोगों को एयरफोर्स स्टेशन के आसपास छतों पर न चढऩे दें। मॉनिटरिंग के लिए डीएसपी को लगाया गया है। एयरफोर्स स्टेशन की ओर जाने वाले वाहनों को रोकने व डायवर्ट करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। दूसरी ओर, शहर में राफेल फाइटर विमानों के आगमन के मद्देनजर हवन और यज्ञ किए जा रहे हैं। लोग जगह-जगह हवन कर रहे हैं। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तिरंगे बैलून के गुच्छे लेकर राफेल का स्वागत करने का तैयार हैं। हालांकि प्रशासन ने लाेगोें काे ऐसा करने से मना किया है। बदमाश विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी विज बोले- करोना काल न होता तो भंगड़ा डालते हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने अंबाला एयरबेस में राफेल की तैनाती को देखते हुए एयरफोर्स स्टेशन के तीन किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। गृह मंत्री विज कहा कि सारा शहर, सारे लोग अपनी पलकें बिछाए बैठे हैं। यह करोना काल है, एकत्र नहीं हो सकते, अन्यथा आज शहर में हर सड़क पर लोग भंगड़ा डालते। विज ने कहा राफेल जेट की तैनाती से लोगों में जोश है। यह अंबाला छावनी के लिए, देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात हैै। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com