UAE के जिस एयरबेस पर रुका था राफेल, उसके समीप समुद्र में ईरान ने दागी मिसाइलें दुबई। फ्रांस से उड़ान भरते हुए पांच राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच रहे हैं। वहीं अमेरिका के साथ चल रहे तनाव के बीच ईरान ने मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात स्थित फ्रांस के अल धाफ्रा हवाई ठिकाने के पास समुद्र में कई मिसाइलें दागीं। इस ईरानी मिसाइल परीक्षण के बाद पूरे फ्रांसीसी बेस को हाई अलर्ट कर दिया गया। अल धाफ्रा एयर बेस पर आज भारत आ रहे 5 राफेल फाइटर जेट खड़े थे और उनके साथ भारतीय पायलट भी मौजूद थे। ईरानी मिसाइल खतरे को देखते हुए भारतीय पायलटों को भी सुरक्षित स्थानों पर छिपने के लिए कहा गया। अंबाला की धरती चूमेंगे 5 राफेल विमान, वायुसेनाध्यक्ष करेंगे अगुआनी गौरतलब है कि ईरान ने हरमुज जलडमरूमध्य में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। अल दाफरा एयरबेस यूएई की राजधानी अबु धाबी से एक घंटे की दूरी पर स्थित है और यह अमेरिकी और फ्रांस के सैनिकों का बेस हाउस भी है। वहीं, इस घटना के बाद से अल दाफरा एयरबेस को अलर्ट पर रखा गया है। बता दें कि पांच राफेल लड़ाकू विमानों का पहला जत्था बुधवार (29 जुलाई) को भारत आने वाला है, जो सोमवर। को फ्रांस से उड़ान भरने के बाद मंगलवार की रात को यूएई के अल दाफरा एयरबेस पर उतरा। राफेल विमान रात भर पड़ाव के हिस्से के रूप में अल दाफरा एयरबेस पर उतरा। अमेरिकी न्यूज चैनल ने बताया कि यूएई के अल दाफरा एयरबेस और कतर के अल उदीद एयरबेस को लेकर चेतावनी दी गई थी कि ईरानी मिसाइलें संभवतः इस तरफ आगे बढ़ रही हैं। सीएनएन ने बताया कि यहां मौजूद अधिकारियों को कहा गया कि वह कवर ले लें, लेकिन कोई भी मिसाइल इस एयरबेस पर आकर नहीं गिरी। मीडिया रिपोर्ट ने इस घटना की पुष्टि करते हुए दावा किया कि मध्य पूर्व के दो ठिकानों पर अमेरिकी सैनिकों और विमानों को हाई अलर्ट पर रखा गया था, क्योंकि तीन ईरानी मिसाइलें एयरबेस के पास पानी में गिर गई। बताया गया कि ईरान इस क्षेत्र में युद्धाभ्यास कर रहा है। इससे पहले मंगलवार को, सेफन्यूज ने ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड से संबंधित एक स्पीडबोट की एक तस्वीर जारी की, जिससे जुलाई में सैन्य अभ्यास के दौरान एक मिसाइल दागी गई थी।