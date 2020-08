अमर सिंह का पार्थिव शरीर दिल्ली 3:30 बजे पहुंचेगा, कल होगा अंतिम संस्कार नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और राज्यसभा सदस्य अमर सिंह के पार्थिव शरीर को रविवार को दोपहर 3:30 बजे एक विशेष उड़ान से भारत लाया जाएगा। अमर सिंह का गुर्दे से संबंधित बीमारियों के कारण सिंगापुर में शनिवार को निधन हो गया था। बिहार डीजीपी : मुंबई पुलिस ने अब तक न सौंपी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और न ही सीसीटीवी फुटेज अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर एयरपोर्ट से छतरपुर फार्म हाउस ले जाया जाएगा। करीबियों की मानें तो अमर सिंह का अंतिम संस्कार सोमवार को किया जाएगा । Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com