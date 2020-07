सामाजिक न्याय की दिन दहाड़े हत्या करने पर उतारू भाजपा सरकार : अजय कुमार लल्लू लखनऊ। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि 69 हज़ार शिक्षक भर्ती में हर स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि गलत तरीके से MRC लगा दी गई है। सामाजिक न्याय की दिन दहाड़े हत्या करने पर भाजपा सरकार उतारू है। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन है। 69 हज़ार शिक्षक भर्ती में हर स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ। गलत तरीके से MRC लगा दी गई। सामाजिक न्याय की दिन दहाड़े हत्या करने पर भाजपा सरकार उतारू है। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन है। लड़ें हैं तुमसे कदम-कदम पर, लड़गें तुमसे कदम-कदम पर। — Ajay Kumar Lallu (@AjayLalluINC) July 28, 2020 Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com