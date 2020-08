बिहार में राबड़ी आवास के 13 कर्मी मिले कोरोना संक्रमित पटना। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार के बीच इसकी चपेट में राजनेता भी आने लगे हैं। रांची में चारा घाटाला के मामलों सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल सुपीमो लालू प्रसाद यादव सहित पटना में उनके परिवार पर भी इसका खतरा मंडराने लगा है। पटना में लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के नाम से आवंटित जिस आवास में उनका पूरा परिवार रहता है, उसके 13 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस कारण राबड़ी देवी के साथ उनके दोनों बेटों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तथा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव पर खतरा बढ़ गया है। उधर, चारा घाेटाला में सजा के दौरान बीमार लालू रिम्स (अस्पताल) में जहां इलाज करा रहे हैं, वहां पास में ही कोरोना वार्ड है। बीते दिनों लालू की सुरक्षा में तैनात जिस सुरक्षा गार्ड की हत्या हो गई थी उसकी कोरोना जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच आज LAC के पास कोर कमांडर-स्तर की वार्ता बिहार में बीते 24 घंटे के अंदर रिकार्ड 3521 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें पटना के 442 संक्रमितों में लालू प्रसाद यादव की पत्नी के नाम से आवंटित पटना के सरकारी आवास (10, सर्कुलर रोड, पटना) में कार्यरत 13 कर्मचारी भी शामिल हैं। इसी आवास में राबड़ी देवी के साथ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी रहते हैं। यहां के कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से राबड़ी, तेजस्वर व तेज प्रताप के साथ वहां आने-जाने वाले लालू परिवार के अन्य सदस्यों को भी कोरोना का खतरा बढ़ गया है। उधर, खुद लालू प्रसाद यादव पर भी कोरोना का खतरा होने की बात कही जाती रही है। चारा घाेटाला के सिलसिले में रांची के होटवार जेल में सजा काट रहे लालू इन दिनों बीमारी के कारण रांची के रिम्स (अस्पताल) के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। वहां पास में ही कोरोना वार्ड होने के किारण उन्हें कोरोना संक्रमण का खतरा होने की आशंका व्यक्त की जाती रही है। आरजेडी व लालू परिवार लालू पर मंडराते इस खतरे को लेकर समय-समय पर चिंता जाहिर करता रहा है। एहतियातन लालू की कोरोना जांच भी कराई जा चुकी है। अरविंद केजरीवाल का बयान- ज़हरीली शराब पीने से लोगों की मौतों के मामले की जांच CBI से हो इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि रिम्स में लालू यादव के जिस सुरक्षा गार्ड कामेश्वर रविदास की हाल में हत्या हो गई थी, वह जांच में कोरोना पॉजिटिव निकला। बिहार के नालंदा के मूल निवासी कामेश्वर रविदास के शव को प्रशासन ने स्वजनों को देने से इनकार कर दिया तथा शनिवार को रांची में ही दाह संस्कार कराया। बात लालू परिवार की बात चली है तो उनके समधी-समधन चंद्रिका राय व उनकी पत्नी भी कारोना संक्रमित हैं। दोनों का इलाज पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चल रहा है। विदित हो कि चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से लालू बे बेटे तेज प्रताप यादव की शादी हुई है। हालांकि, शादी के छह महीने के भीतर ही तेज प्रताप यादव ने तलाक का मुकदमा कर दिया। यह मुकदमा फिलहाल कोर्ट में लंबित है। दोनों परिवारों में संबंध खराब हो चुके हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com